ExportaÃ§Ã£o de soja em MS cai 14,29% em 2024

Divulgação Aprosoja

A exportação de soja de Mato Grosso do Sul atingiu 6,6 milhões de toneladas em 2024, uma queda de 14,29% em relação a 2023, conforme o balanço da Aprosoja/MS (Associação dos Produtores de Soja), divulgado nesta sexta-feira, 21.

A retração resultou em uma perda de 26,95% na receita gerada pela comercialização do grão.

No cenário nacional, o volume exportado foi de 98,8 milhões de toneladas, movimentando US$ 43,1 bilhões, o que representa uma redução de 2,95% em comparação ao ano anterior.

Segundo o economista Mateus Fernandes, da Aprosoja/MS, a queda na exportação foi causada principalmente por fatores climáticos, como o déficit hídrico, além da maior concorrência de países como Argentina e Estados Unidos, que ofereceram soja de melhor qualidade, reduzindo a demanda pelo produto brasileiro.

A China segue como principal destino da soja sul-mato-grossense, adquirindo 86,25% do total exportado, seguida por Tailândia (2,11%), Argentina (2,04%), Vietnã (1,56%) e Coreia do Sul (1,42%).

No processamento interno, Mato Grosso do Sul registrou 4,9 milhões de toneladas em 2024. Com uma capacidade superior a 14,4 mil toneladas por dia, o estado ainda tem grande potencial de expansão na indústria de beneficiamento. Atualmente, MS ocupa o quarto lugar no ranking nacional de processamento de soja, ficando atrás de Mato Grosso, Paraná e Rio Grande do Sul.