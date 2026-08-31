Acessibilidade

31 de Agosto de 2026 • 16:27

Buscar

Últimas notícias
X
AgroCastMS

Febre aftosa exige vigilância mesmo após avanço sanitário

Médico veterinário explica os cuidados necessários para manter a sanidade do rebanho e proteger a pecuária

Redação O Pantaneiro

Publicado em 31/08/2026 às 08:11

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Médico veterinário Victor Saraiva é o convidado desta edição do AgroCastMS / Divulgação

Nesta edição do AgroCastMS uma conversa sobre um tema fundamental para a pecuária brasileira: a febre aftosa. O convidado é o médico veterinário Victor Saraiva, que aborda a importância da vigilância sanitária e dos cuidados necessários para manter a saúde dos rebanhos.

Durante o episódio, Victor explica as características da doença, os impactos que um eventual foco pode provocar na produção e no comércio de animais e produtos de origem animal, além da importância da comunicação rápida diante de qualquer suspeita.

A conversa também destaca os avanços conquistados pelo Brasil no controle da febre aftosa e a necessidade de manter medidas de prevenção e monitoramento mesmo diante das novas condições sanitárias. Para o produtor, a atenção aos sinais clínicos e a adoção de boas práticas de manejo continuam sendo fundamentais.

Com a condução de Osmar Bastos, o AgroCastMS leva informação ao pecuarista e reforça que sanidade animal, vigilância e responsabilidade no campo são essenciais para preservar a qualidade e a competitividade da pecuária brasileira.

Assista ao episódio completo aqui:

https://youtu.be/-RQh0lJt7Ng

- Siga o AgroCastMS no Instagram, Facebook, Spotify e Tiktok e se inscreva no canal do YouTube para acompanhar os conteúdos no setor do agronegócio.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

AgroCastMS

Assistência técnica ajuda produtor a transformar gestão em resultado

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

AgroCastMS

Tecnologia aproxima o Pantanal e fortalece a pecuária

Marcelo Rondon de Barros fala sobre a realidade dos pecuaristas pantaneiros e o Projeto Radar Pecuário

AgroCastMS

Prevenção vira prioridade para proteger as florestas de MS

Publicidade

DESTAQUE NACIONAL

Sidrolândia entra para o livro dos recordes ao colher saca histórica de milho

ÚLTIMAS

AQUIDAUANA

Motos são recolhidas durante fiscalização da GETAM na Avenida Pantaneta

Ação da equipe do GETAM ocorreu durante a madrugada e resultou no encaminhamento de três motocicletas ao pátio do Detran

TEMPO

Domingo de calor intenso antecede mudança no tempo em Aquidauana

Aquidauana terá um domingo de muito calor, tempo seco e temperaturas acima dos 35°C. Queda acentuada nas máximas está prevista para o início de setembro.

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo