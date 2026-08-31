Febre aftosa exige vigilância mesmo após avanço sanitário

Médico veterinário explica os cuidados necessários para manter a sanidade do rebanho e proteger a pecuária
Médico veterinário Victor Saraiva é o convidado desta edição do AgroCastMS / Divulgação
Nesta edição do AgroCastMS uma conversa sobre um tema fundamental para a pecuária brasileira: a febre aftosa. O convidado é o médico veterinário Victor Saraiva, que aborda a importância da vigilância sanitária e dos cuidados necessários para manter a saúde dos rebanhos.
Durante o episódio, Victor explica as características da doença, os impactos que um eventual foco pode provocar na produção e no comércio de animais e produtos de origem animal, além da importância da comunicação rápida diante de qualquer suspeita.
A conversa também destaca os avanços conquistados pelo Brasil no controle da febre aftosa e a necessidade de manter medidas de prevenção e monitoramento mesmo diante das novas condições sanitárias. Para o produtor, a atenção aos sinais clínicos e a adoção de boas práticas de manejo continuam sendo fundamentais.
Com a condução de Osmar Bastos, o AgroCastMS leva informação ao pecuarista e reforça que sanidade animal, vigilância e responsabilidade no campo são essenciais para preservar a qualidade e a competitividade da pecuária brasileira.
Assista ao episódio completo aqui:
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