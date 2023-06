Feira agropecuária valoriza produção rural e cultura em Maracaju

A abertura da 52ª edição da Feira Agropecuária de Maracaju (Expomara), realizada na noite de ontem, 6, no município, foi marcada pela valorização da produção agropecuária em Mato Grosso do Sul e também da cultura local.

O município é destaque no desenvolvimento de pesquisas e tecnologias voltadas ao setor. O ambiente favorável para o crescimento produtivo foi destacado pelo governador Eduardo Riedel, que participou da abertura do evento realizado pelo Sindicato Rural de Maracaju, com apoio do Governo do Estado, por meio da SETESCC (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania), e da Prefeitura Municipal.

“Eu não tenho dúvidas de que estamos construindo um dos melhores estados para se investir e viver, com logística e industrialização. Estamos atuando, principalmente para reformular essa logística, ligando o Estado aos oceanos Pacífico e Atlântico, por meio da Rota Bioceânica”, afirmou o governador Eduardo Riedel.

Também participaram da abertura da feira a primeira-dama Mônica Riedel, presidente do Sistema Famasul Marcelo Bertoni, presidente do Sindicato Rural de Maracaju Fábio Olegário Caminha, prefeito Marcos Calderan e demais autoridades municipais.

Cultura

Também foi lançado o livro “Rodas de conversa – os causos de Maracaju”, da autora maracajuense Seila Maria Garcia Corrêa, que teve o apoio e incentivo do filho dela, o governador Eduardo Riedel e da primeira-dama Mônica Riedel.

“Eu tive a ideia de fazer esse registro 25 anos atrás, e agora se concretizou. São vários autores, e nossa intenção é entender nossas origens, a história da nossa gente, como era antigamente. É um livro, mas usamos a linguagem oral preservada, sem modificações, então tinha que ser da forma falada mesmo”, explicou Seila.

O livro resgata contos, histórias e causos de famílias de alguns pioneiros do município, perpetuando parte da tradição local e garantindo acesso cultural às próximas gerações. Os relatos que constam no livro foram escritos a partir de encontros realizados em propriedade rurais, e por isso o compilado de contos teve como autores os descendentes dos primeiros moradores de Maracaju e foram reunidos por meio de “rodas de conversas”.

“Eu sou a sexta geração da minha família em Maracaju, estou aqui pelo legado deixado pelos antepassados. Anos atrás estávamos reunidos contando histórias vi o brilho nos olhos das nossas crianças, que queriam conhecer mais. Por isso o livro é importante, porque mantém esse registro vivo”, disse Riedel.