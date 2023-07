Governador autoriza obras e inaugura granja que amplia suinocultura em Rio Negro

Agenda na cidade nesta segunda-feira / Fotos: Álvaro Rezende

"Nós temos um compromisso de fazer o que é prioridade para as pessoas e para os municípios". A frase, dita pelo governador Eduardo Riedel nesta segunda-feira, 3, reforça mais uma vez a veia municipalista do Governo de Mato Grosso do Sul. Riedel e outras autoridades participaram de uma série de assinaturas e inauguração de granja em Rio Negro, região norte do Estado, somando um investimento estadual e municipal que passa de R$ 18,5 milhões.

Entre as ações realizadas, está a assinatura que autoriza a abertura da licitação que definirá a empresa a fazer as obras de pavimentação asfáltica e de drenagem de águas pluviais no bairro Santa Fé, o mais antigo e populoso de Rio Negro. A benfeitoria é estimada em R$ 17.488.782. e será acompanhada pela Seilog (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística).

Outro ato ocorrido na manhã foi a assinatura da autorização para que a prefeitura de Rio Negro e a Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul) firmem convênio de R$ 1,1 milhão para a reforma do Ginásio Poliesportivo José Cardoso Ferreira.

Todas essas demandas apresentadas pela prefeitura local, juntamente ao Legislativo, ao Governo, sendo dado agora o primeiro passo para a execução das mesmas. "É uma soma de parcerias que gera resultado", finaliza o governador, destacando a capacidade do Estado em construir um ambiente de negócios atrativo ao capital privado.

Expansão da suinocultura

Provando ser um Estado atrativo, a região conta agora com mais um empreendimento no setor da suinocultura, inaugurado em evento em que Riedel esteve presente ao lado dos secretários de Desenvolvimento, Jaime Verruck, e de Gestão Estratégica, Pedro Caravina.

"A expansão da suinocultura é uma linha de desenvolvimento definida pelo Governo", frisa Verruck, que ainda destaca a importância da diversificação e sustentabilidade para o setor, que vem ganhando cada vez mais espaço na economia sul-mato-grossense.

Durante visita a unidade fabril, foi possível conhecer toda a estrutura da empresa, que deve gerar já em um primeiro momento 50 empregos diretos e outros 100 indiretos em Rio Negro. Existe ainda a perspectiva de mais 50 vagas com a construção de um segundo módulo nos próximos meses, explica o prefeito Cleidimar da Silva Camargo, o popular Buda do Lair.

"O governador é um portador de boas notícias para nós. Essas obras todas foram sonhadas por nossa população. A reforma do ginásio é uma obra emblemática para o município e a pavimentação do Santa Fé é um presente para a população, que transformará o bairro e dará mais qualidade de vida para todos que aqui vivem", comenta chefe do Executivo de Rio Negro.

Além do governador Eduardo Riedel, dos secretários Jaime Verruck e Pedro Caravina, e do prefeito Buda do Lair, os atos e inauguração em Rio Negro contaram com a presença do diretor-presidente da Fundesporte, Herculano Borges, e o deputado estadual Pedro Pedrossian Neto.

Completam a lista de presentes ainda os prefeitos de Rio Verde de Mato Grosso, Coxim, Rochedo, Camapuã e Corguinho - respectivamente, Antonio Fornari, Edilson Magro, Jeferson Tomazoni,

Juninho Ribeiro, Manoel Nery e Marcela Ribeiro Lopes.