Gratidão da UEMS marca com emoção o encerramento da Pantanal Tech 2025

Campus da UEMS em Aquidauana apresentou agradecimento especial a todos que ajudaram na realização da Pantanal Tech / Foto: O Pantaneiro

O mesmo som do berrante que ecoou na cerimônia de abertura da Pantanal Tech 2025, na manhã de quinta-feira, dia 26, fechou a cerimônia de encerramento na noite de domingo, dia 29. As duas instituições realizadoras, Governo do estado e UEMS, estiveram representadas.

O Governo do Estado, foi representado pelo secretário de Estado Marcelo Miranda, da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania; e por Ricardo Senna, Secretário-Executivo de Ciência, Tecnologia e Inovação; e a UEMS-Universidade Estadual de MS, pelo reitor Laércio Alves de Carvalho, e o Diretor do Campus de Aquidauana, Tiago Pasquetti.

Juntamente com eles, no palco, o prefeito de Aquidauana, Mauro Luiz Batista, o Mauro do Atlântico; o Grupo acaba, prestes a completar 60 anos de existência (criado em 1969) e a menina Ághata Rodrigues Pasquetti, de 5 anos. Todos diante de numerosa plateia na praça de alimentação.

Reitor da UEMS convidou a menina Ághata para tocar o berrante no encerramento da PanTanal Tech / Foto: O Pantaneiro

O secretário Marcelo Miranda, parabenizou e agradeceu o Grupo Acaba e a UEMS “por esse incrível evento, sobre tecnologia e desenvolvimento com sustentabilidade”. E convidou a vice-reitora da UEMS, Luciana Ferreira da Silva, para entregar a homenagem ao grupo.

Ricardo Senna, representando a SEMADESC, agradeceu em nome do governador Eduardo Riedel, todos os colaboradores, o Reitor e a esposa, porque “esta união de todos, conseguiu, definitivamente, colocar esse evento, o Pantanal Tech MS, como um dos mais importantes eventos de ciência, tecnologia e inovação do país”.



Reafirmou que, “o governo do Estado, está satisfeitíssimo com o que aconteceu aqui. Validamos um modelo de apoio à pesquisa científica, à transferência de tecnologia e ao estímulo aos processos inovadores”. E finalizou, agradecendo o professor Tiago, gerente do Campus de Aquidauana.

Secretário Executivo da SEMADESC apresentou agradecimento em nome do governador Eduardo Riedel / Foto: O Pantaneiro

O prefeito Mauro do Atlântico agradeceu a todos e disse que “este evento é um divisor de águas no formato de eventos”. Fez questão de agradecer a participação das forças de segurança, como Exército, Marinha, Polícia Militar e Ambiental, e Bombeiro Militar.

Na sequência, veio o momento mais emocionante da cerimônia. O Diretor do Campus da UEMS em Aquidauana, Tiago Pasquetti, convidou todos que ajudaram a realizar a Pantanal Tech 2025, para a frente do palco.

“Isso que é Pantanal Tech! Nada se faz sozinho. A gente fez, foi com esse povo aqui, que desde o início, esteve conosco, organizando tudo isso”, agradeceu Tiago. E estendeu o agradecimento as equipes da UEMS de Dourados, de Campo Grande, Ivinhema, Paranaíba, todas as unidades, e todos os nossos gerentes, nossos pró-reitores, e demais parceiros, muito obrigado”.

Grupo Acaba, prestes a completar 60 anos de criação, cantou no encerramento da Pantanal Tech 2025 / Foto: O Pantaneiro

A emoção continuou na fala do Reitor Laércio Carvalho. Ele convidou a menina Ághata Pasquetti, para tocar o mesmo berrante tocado na abertura do evento, dia 26. “E assim, declaro, oficialmente, encerrada a Pantanal Tech”, finalizou, anunciando o show do Grupo Acaba

Os Canta-Dores do Pantanal, abriram com uma de suas músicas consagradas: Kananciuê. A palavra tem tudo a ver com a Pantanal Tech. É uma expressão de origem indígena, possivelmente tupi-guarani, que evoca a ideia de renovação, conexão com a natureza e força espiritual.

