Informação e agro caminham juntos na cobertura do Pantanal e do campo

Papel da imprensa regional na valorização do agronegócio sul-mato-grossense
Nesta edição do AgroCastMS uma conversa sobre a importância da comunicação no fortalecimento do agronegócio e na difusão de informações que impactam diretamente o produtor rural.
O convidado é Rhobson Tavares, do portal O Pantaneiro, parceiro do AgroCastMS na cobertura de temas ligados ao campo, ao Pantanal e ao desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. Durante o episódio, ele fala sobre o papel da imprensa regional na valorização das cadeias produtivas, na divulgação de tecnologias e na aproximação entre o campo e a sociedade.
Assista o episódio completo clicando no link abaixo da imagem:
youtube.com/watch?v=oV8K4h70A8Y&source_ve_path=MTc4NDI0
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