Mais de 2 mil alunos no estado receberam capacitação à distância do Senar-MS

Divulgação Senar

O Senar Mato Grosso do Sul capacitou em 2022 mais de 2 mil alunos por meio da Plataforma EaD (Educação à Distância) em todo Mato Grosso do Sul.

Foram 181 turmas em 19 cursos diferentes com carga horária aproximada em 3,3 mil.

De acordo com o gerente educacional do Senar/MS, Lucas Silva, a plataforma tem um importante papel no campo.

“Com a utilização da ferramenta de Educação à Distância, a instituição consegue auxiliar produtores e trabalhadores rurais que buscam ampliar o conhecimento por meio dos cursos online, facilitando a vida do estudante, especialmente àqueles que estão distantes da cidade para ter aulas presenciais”, explica.

As áreas de atuação dos cursos são: Agricultura, Apoio Agrossilvopastoril, Prestação de Serviços e Minha Empresa Rural. As capacitações com maior adesão foram: Auxiliar de Saúde Animal, Energia Fotovoltaica e Gestão da Empresa Rural.

Fevereiro foi o mês com maior carga horária registrada, com 367 horas, 20 turmas e 147 participantes. Seguido pelo mês de março com 355 horas, 19 turmas e 95 participantes. Janeiro foi o terceiro mês com 332 horas de capacitação, 18 turmas e 89 alunos.

“A plataforma é intuitiva, proporciona flexibilidade de estudo, com interatividade e fácil acesso com praticidade e objetividade. Os cursos são dinâmicos e o material é didático”, finaliza, o gerente.