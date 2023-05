Showtec transforma Maracaju na capital do agronegócio brasileiro

Entrada da Showtec / Ronald Regis / O Pantaneiro

Começou nesta terça-feira, dia 23, o maior evento voltado para o agro, do Mato Grosso do Sul. A 26ª edição do Showtec, uma feira que expõe para negócios o que há de mais moderno em termos de tecnologia tanto de máquina, quanto de cultivo para a agropecuária. Realizada pela Fundação MS, está presente em 13 unidades de pesquisa e influência 1.800.000 hectares no Mato Grosso do Sul. São 27.460 parcelas de pesquisa gerando resultados que dão base para o crescimento da agropecuária sul-mato-grossense e assim aquecendo a economia local e nacional.

Abertura do Showtec com a presença do Governador Eduardo Riedel - Foto: Ronald Regis

Com a presença do governador do Estado do MS, Eduardo Riedel, o vice-governador Barbosinha, o prefeito da cidade de Maracaju, José Marcos Calderan, o presidente da Fundação MS, Luciano Muzzi Mendes, a primeira dama do Estado Sra. Mônica Riedel, a primeira dama do município de Maracaju Sra. Meire Calderan e demais autoridades como deputados, secretários de governos municipal e estadual, representantes do setor de pesquisa como a Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária). Após a execução do Hino Nacional, o cerimonial de abertura iniciou na manhã deste terça onde cada autoridade convidada expôs a importância do Showtec e do agronegócio para o Estado do MS que reflete em todo o Brasil. MS se torna uma grande vitrine como falou o Governador Eduardo Riedel.

“É o caminho que o Mato Grosso do Sul tem tomado. Ambiente de negócio. Capacidade de investimento, infraestrutura para gerar essa oportunidade de investimento por parte do privado do produtor, que é arrojado, que acredita no Estado. Foi falado aqui hoje, na palavra confiança. Uma relação de desenvolvimento, ela só se dá, com ambiente de confiança. Isso nós temos construído no Mato Grosso do sul. Uma participação efetiva dos poderes, dos entes públicos em torno desse ambiente, que garante àquele investidor a fazer acontecer. O Showtec é essa vitrine. É o trabalho do ano inteiro. Como o do produtor é dia a dia, sol a sol, dos pesquisadores. Aqui é tão somente a vitrine, o momento de expor tudo isso para os produtores. Que venham muito trabalho por trás. É o que faz o sucesso do Mato Grosso do Sul”.

Governador de MS, Eduardo Riedel - Foto: Ronald Regis

Nesses três dias, a cidade de Maracju, MS, se torna a "menina dos olhos" para esse setor da economia, que vem crescendo vertiginosamente e o Estado do MS se torna a capital do agro. A feira, que atrai investidores de diversas regiões do país é um sucesso que se supera a cada ano.

Showtec caminha para ser a melhor feira tecnológica do Brasil

Esse ano, o Showtec tem como objetivo maior, unir as mais relevantes tecnologias e informações para o agro em um só lugar, de uma forma direta e aplicável a produtores rurais e agentes do agro brasileiro, principalmente da região Centro-Oeste.

O evento é realizado pela Fundação MS e promovido pelo Sistema Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária de MS), Sistema OCB/MS (Organização das Cooperativas Brasileiras) e Aprosoja/MS (Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul). O Showtec vem para proporcionar ao visitante o que há de melhor e mais moderno na atividade agropecuária. Profissionais e estudiosos do setor, produtores rurais, terão acesso a novas ferramentas para potencializar ainda mais a produção agrícola e pecuária da região, explica o presidente da Fundação MS, Luciano Muzzi Mendes.

“O Showtec sempre vem com uma pegada técnica. A gente não consegue por limitação de espaço, ser a maior feira do Brasil, mas nós queremos ser a melhor feira tecnológica do Brasil. Isso nós podemos ser, e a gente vai desenvolvendo isso com as temáticas que são sempre pertinentes e muito ligadas às demandas que o produtor tem dentro da sua atividade hoje. Então, o produtor que hoje vier no showtec, visitar num desses três dias, ele vai estar podendo adquirir um conhecimento do que tem de mais moderno hoje, dentro de atividade agropecuária, É uma satisfação enorme ter um evento dessa envergadura com pesquisadores, professores, gente bastante renomada que associados aos nossos pesquisadores, vão estar trazendo um crescimento, um conhecimento para os produtores de Mato Grosso do Sul”.

Buscando preparar o produtor rural para o mundo digital, o Showtec traz a cada edição inovações de tecnologia de ponta apresentando tecnologias de mecanização, como aplicação, plantabilidade e controle do tráfego de máquinas. A ideia é viabilizar soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação, de modo a contribuir com a sustentabilidade da agricultura e pecuária.

Luciano Muzzi recebeu uma homenagem do Governador Riedel - Foto: Ronald Regis

Como uma grande vitrine tecnológica do agro, apresentando produtos, serviços e ferramentas que otimizam o trabalho no campo, a expectativa da Fundação MS, organizadora e idealizadora do Showtec 2023, estima que este ano, o evento receba cerca de 25 mil visitantes, com expositores disponibilizando mais de 500 tecnologias destinadas aos agricultores, mais de 60 variedades de soja e 100 híbridos de milho. Na programação técnica acontecerão mais de 20 palestras e debates.