MS amplia isenção de ICMS para mais seis produtos agrícolas

Comunicação Semadesc

O Governo de Mato Grosso do Sul ampliou a lista de produtos agrícolas isentos do pagamento de ICMS nas operações internas. A mudança foi oficializada por meio do decreto nº 16.649, publicado na edição desta sexta-feira (25) do Diário Oficial do Estado.

Com a nova medida, carinata, chia, gergelim, grão-de-bico, lentilha e linhaça passam a ser incluídos no rol de cultivos que contam com a isenção do imposto na etapa que vai do produtor ao comercializador. O ICMS só será recolhido posteriormente, no momento da industrialização ou beneficiamento dos produtos para o consumidor final.