MS assina termo de incentivo fiscal à cooperativa para ampliar unidade

Semadesc

O Governo do Estado assinou termo de acordo para concessão de incentivos fiscais à cooperativa Aurora, que vai investir R$ 400 milhões na ampliação de sua unidade em São Gabriel do Oeste, com projeto de expansão previsto para ser concluído até abril de 2026.

A região já conta com a atuação de outras cooperativas, como a Alfa, Copérdia e Coasgo, que também têm investido no aumento da atividade de suinocultura em Mato Grosso do Sul.

“Para viabilizar essa expansão, foi necessário um forte investimento na suinocultura no Estado. Somente no ano de 2024, por meio do FCO (Fundo Constitucional do Centro-Oeste), foram destinados R$ 187,6 milhões, um recurso significativo voltado à produção de suínos. Esses investimentos viabilizados por meio de cooperativas como a Alfa e a Copérdia, são fundamentais para atender à crescente demanda da Cooperativa Aurora”, ressaltou o secretário Jaime Verruck, da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação).

Com os novos investimentos viabilizados por meio do FCO e pelas cooperativas, a Aurora aumentará sua capacidade de abate de suínos em São Gabriel do Oeste. Atualmente, a unidade processa 3,2 mil suínos por dia e a expectativa é que esse número chegue a 5 mil.

O projeto de expansão está previsto para ser concluído até abril de 2026. O investimento total, considerando as fases 1 e 2, é estimado em aproximadamente R$ 400 milhões, focado exclusivamente na parte industrial, sem incluir investimentos realizados pelas cooperativas na produção de suínos.

“Além da ampliação da indústria, houve também um investimento significativo em infraestrutura de suporte. A Coasgo, por exemplo, recentemente finalizou a construção de uma fábrica de ração para atender à crescente demanda do sistema de produção em São Gabriel do Oeste”, acrescenta Verruck.

Atualmente, a unidade da Aurora na cidade gera 2.358 empregos diretos. Com a expansão da planta industrial, serão criadas mais de 800 novas vagas. Além de São Gabriel do Oeste, a ampliação beneficiará municípios vizinhos, como Rio Negro, Bandeirantes, Camapuã e Rio Verde, que já fornecem mão de obra para a unidade.

Cooperativas reforçam investimentos em MS

O titular da Semadesc lembra também do pacote de R$ 1,1 bilhão em investimentos a serem realizados por cooperativas do Paraná em Mato Grosso do Sul e que foi anunciado em reunião da Ocepar, realizada em Cascavel no dia 12 de fevereiro. Segundo ele, o interesse do setor no Estado é resultado do Procoop (Programa Estadual de Desenvolvimento e Fortalecimento do Cooperativismo do Mato Grosso do Sul).

“No Paraná, durante das cooperativas no Paraná, a Ocepar, o governador Eduardo Riedel apresentou as potencialidades do Mato Grosso do Sul. Além disso, há uma série de investimentos sendo realizados por cooperativas locais, bem como a ampliação de outras cooperativas oriundas de estados como Santa Catarina. Agora, o Procop segue cumprindo seu objetivo de fomentar e apoiar o desenvolvimento do cooperativismo em Mato Grosso do Sul. As cooperativas, por sua vez, desempenham um papel essencial na agregação de valor à produção, na diversificação da base produtiva e na geração de empregos, contribuindo significativamente para o crescimento econômico do estado”, finalizou Jaime Verruck, da Semadesc.