MS deve ter 2º maior crescimento do PIB no país em 2025, impulsionado pelo agronegócio

Bruno Rezende/Secom

Mato Grosso do Sul deve registrar um crescimento de 5,5% no Produto Interno Bruto (PIB) em 2025, segundo projeção da Resenha Regional do Banco do Brasil, referente ao mês de junho. Com esse desempenho, o Estado deve alcançar a segunda maior expansão econômica do país, atrás apenas de Mato Grosso, que tem previsão de alta de 6,8%.

O motor desse crescimento é o agronegócio, com destaque para a agropecuária, que deve apresentar aumento de 17,9% no PIB setorial, o maior percentual entre todas as unidades federativas. Já a indústria deve crescer 2,9% e o setor de serviços, 3,1%.