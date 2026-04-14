Nelore MS fortalece genética e projeta novo ciclo de crescimento na pecuária

Associação amplia ações e reforça protagonismo da raça no Estado
Nesta edição do AGROCASTMS uma conversa sobre o papel estratégico da Associação dos Criadores -Nelore MS no fortalecimento da pecuária sul-mato-grossense. A raça Nelore, que domina grande parte do rebanho bovino brasileiro, tem em Mato Grosso do Sul um dos seus principais polos de desenvolvimento genético e produtividade.
A associação vem atuando para valorizar criadores, incentivar o melhoramento genético e ampliar a presença da raça em feiras, exposições e leilões, consolidando o Estado como referência nacional na produção de animais de alto padrão genético.
Para falar sobre esse momento, o jornalista Osmar Bastos recebe o presidente da Nelore MS, Paulo Matos, que destaca os desafios do setor, os investimentos em genética e as estratégias para manter a competitividade da pecuária estadual. O episódio também evidencia o papel das associações na organização do setor e no fortalecimento dos produtores.
Assista o episódio completo aqui:
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A exibição acontece nesta sexta-feira (17) às 19h, na Câmara Municipal, com entrada gratuita.
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