Nova chefia da Embrapa Gado de Corte projeta inovação e avanços para a pecuária

Mariana de Aragão destaca desafios e oportunidades para fortalecer a pesquisa agropecuária
Durante a entrevista, a nova chefe-geral fala sobre os desafios da gestão, as prioridades para os próximos anos e o papel da pesquisa / Divulgação
Nesta edição do AgroCastMS uma conversa sobre os rumos da pesquisa e da inovação na pecuária brasileira com a nova chefe-geral da Embrapa Gado de Corte, Mariana de Aragão.
À frente de uma das principais unidades de pesquisa agropecuária do país, Mariana assume a missão de dar continuidade ao trabalho que transformou Mato Grosso do Sul em referência nacional na produção de carne bovina, contribuindo para o desenvolvimento de tecnologias voltadas à produtividade, sustentabilidade e competitividade do setor.
Durante a entrevista, a nova chefe-geral fala sobre os desafios da gestão, as prioridades para os próximos anos e o papel da pesquisa científica na construção de uma pecuária cada vez mais eficiente e alinhada às demandas do mercado. A conversa também aborda temas como melhoramento genético, integração de sistemas produtivos, redução de impactos ambientais e inovação tecnológica no campo.
Com a condução de Osmar Bastos, o AgroCastMS apresenta um panorama sobre o futuro da pecuária brasileira e o papel estratégico da Embrapa Gado de Corte na geração de conhecimento e no fortalecimento do agronegócio em Mato Grosso do Sul e em todo o país.
Assista o episódio completo aqui:
https://youtu.be/kIVevuWbT40
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