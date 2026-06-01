Nova chefia da Embrapa Gado de Corte projeta inovação e avanços para a pecuária

Durante a entrevista, a nova chefe-geral fala sobre os desafios da gestão, as prioridades para os próximos anos e o papel da pesquisa / Divulgação

Nesta edição do AgroCastMS uma conversa sobre os rumos da pesquisa e da inovação na pecuária brasileira com a nova chefe-geral da Embrapa Gado de Corte, Mariana de Aragão.

À frente de uma das principais unidades de pesquisa agropecuária do país, Mariana assume a missão de dar continuidade ao trabalho que transformou Mato Grosso do Sul em referência nacional na produção de carne bovina, contribuindo para o desenvolvimento de tecnologias voltadas à produtividade, sustentabilidade e competitividade do setor.

Durante a entrevista, a nova chefe-geral fala sobre os desafios da gestão, as prioridades para os próximos anos e o papel da pesquisa científica na construção de uma pecuária cada vez mais eficiente e alinhada às demandas do mercado. A conversa também aborda temas como melhoramento genético, integração de sistemas produtivos, redução de impactos ambientais e inovação tecnológica no campo.

Com a condução de Osmar Bastos, o AgroCastMS apresenta um panorama sobre o futuro da pecuária brasileira e o papel estratégico da Embrapa Gado de Corte na geração de conhecimento e no fortalecimento do agronegócio em Mato Grosso do Sul e em todo o país.

Assista o episódio completo aqui:

https://youtu.be/kIVevuWbT40

Siga o AgroCastMS no Instagram, Facebook, Spotify e Tiktok e se inscreva no canal do YouTube para acompanhar os conteúdos no setor do agronegócio.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!