Novembro tem grandes eventos do agronegócio promovidos pela Famasul

Auditório da Famasul / Divulgação

Novembro chega com três grandes agendas de agronegócio realizadas pelo Sistema Famasul.

O ‘VI Fórum PNEFA-MS’ (Programa Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa), marcada para o dia 22, às 13h. No mesmo dia tem o Encontro Jovens da Agropecuária que vai apresentar o mercado de trabalho e a formação profissional para o público em geral.

O ‘MS Agro 2023’, no dia 29, traz perspectivas para a economia e o agronegócio brasileiro. Todas as agendas são gratuitas e acontecem na sede da Casa Rural, em Campo Grande.

“O objetivo é levar informação para produtores rurais sul-mato-grossenses, com foco na projeção, dentro e fora da porteira. Entender o cenário, ter o olhar no futuro e pensar macro são algumas estratégias que serão apresentadas nas três agendas”, explica o presidente do Sistema Famasul, Marcelo Bertoni.

VI Fórum PNEFA MS

Dia 22 de novembro, às 13h, na sede do Sistema Famasul

Encontro Jovens da Agropecuária

Dia 22 de novembro, às 18h, na sede do Sistema Famasul

MS Agro 2023 Dia 29 de novembro, às 18h, na sede do Sistema Famasul.