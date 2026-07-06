O agro brasileiro de olho no futuro

Roberta Maia e Alexandre Junqueira são os convidados do AgroCastMS, conduzido por Osmar Bastos / Divulgação

Uma conversa sobre as transformações que estão redesenhando o agronegócio e preparando os produtores para um mercado cada vez mais global, exigente e conectado à inovação, em um episódio do AgroCastMS.

Os convidados são Roberta Maia, administradora, mestre e CEO da Servsal, e Alexandre Junqueira, economista, líder do Grupo Junqueira Netto e presidente do Sindicato Rural de Eldorado. Integrantes da turma Nuffield 2026, ambos compartilham experiências adquiridas em um dos mais prestigiados programas de liderança do agronegócio mundial.

Com a condução de Osmar Bastos, o AgroCastMS promove um debate que conecta experiências globais à realidade do produtor rural, mostrando que investir em conhecimento, gestão e visão estratégica é fundamental para garantir a competitividade do agro brasileiro nas próximas décadas.

Assista o episódio completo aqui:

https://youtu.be/7zo9SpLDJQo

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