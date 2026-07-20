Pastagens mais produtivas começam com um solo bem manejado

Manoel Natal Nunes de Souza explica como a adubação correta pode transformar a pecuária
Engenheiro agrônomo Manoel Natal Nunes de Souza é o convidado desta edição do AgroCastMS / Divulgação
Nesta edição do AgroCastMS, uma conversa sobre um dos principais fatores para o aumento da produtividade na pecuária: a renovação e recuperação de pastagens. O convidado é o engenheiro agrônomo Manoel Natal Nunes de Souza, profissional com mais de 40 anos de experiência na área de fertilizantes e um dos idealizadores da tecnologia desenvolvida pela Fertibase.
Durante o episódio, Manoel explica como surgiu o fertilizante fosfatado de alta eficiência criado pela empresa há cerca de 10 anos, desenvolvido especialmente para atender às necessidades da pecuária. A tecnologia foi pensada para oferecer uma solução prática, eficiente e com excelente custo-benefício, sempre baseada em critérios técnicos.
Com a condução de Osmar Bastos, o AgroCastMS mostra como conhecimento técnico, manejo correto e investimento em fertilidade podem transformar as pastagens em um dos maiores ativos da pecuária moderna.
Assista ao episódio completo aqui:
https://youtu.be/XIY7KcWHGow
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