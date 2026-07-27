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Plano Safra 2026/2027 amplia recursos e impulsiona investimentos no campo

Produtores podem aproveitar as novas linhas de financiamento para ampliar seus investimentos e modernizar as propriedade

Redação O Pantaneiro

Publicado em 27/07/2026 às 09:04

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Convidado desta edição do AgroCastMS é o presidente da Sicredi União MS/TO, Celso Ramos Régis / Divulgação

Osmar Bastos apresenta, nesta edição do AgroCastMS, uma análise sobre o Plano Safra 2026/2027, que chega com R$ 525,1 bilhões destinados à agricultura empresarial, reforçando o compromisso com o fortalecimento da produção rural e a competitividade do agronegócio brasileiro.

O convidado é o presidente da Sicredi União MS/TO, Celso Ramos Régis, que explica os principais avanços do programa e como os produtores podem aproveitar as novas linhas de financiamento para ampliar seus investimentos e modernizar as propriedades.

Assista ao episódio completo aqui:
https://youtu.be/l5Dhht60sZA

Plano Safra 2026 2027 amplia recursos e impulsiona investimentos no campo2

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