Plano Safra 2026/2027 amplia recursos e impulsiona investimentos no campo

Convidado desta edição do AgroCastMS é o presidente da Sicredi União MS/TO, Celso Ramos Régis / Divulgação

Osmar Bastos apresenta, nesta edição do AgroCastMS, uma análise sobre o Plano Safra 2026/2027, que chega com R$ 525,1 bilhões destinados à agricultura empresarial, reforçando o compromisso com o fortalecimento da produção rural e a competitividade do agronegócio brasileiro.

O convidado é o presidente da Sicredi União MS/TO, Celso Ramos Régis, que explica os principais avanços do programa e como os produtores podem aproveitar as novas linhas de financiamento para ampliar seus investimentos e modernizar as propriedades.

Assista ao episódio completo aqui:

https://youtu.be/l5Dhht60sZA

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