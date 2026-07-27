Plano Safra 2026/2027 amplia recursos e impulsiona investimentos no campo

Produtores podem aproveitar as novas linhas de financiamento para ampliar seus investimentos e modernizar as propriedade
Convidado desta edição do AgroCastMS é o presidente da Sicredi União MS/TO, Celso Ramos Régis / Divulgação
Osmar Bastos apresenta, nesta edição do AgroCastMS, uma análise sobre o Plano Safra 2026/2027, que chega com R$ 525,1 bilhões destinados à agricultura empresarial, reforçando o compromisso com o fortalecimento da produção rural e a competitividade do agronegócio brasileiro.
O convidado é o presidente da Sicredi União MS/TO, Celso Ramos Régis, que explica os principais avanços do programa e como os produtores podem aproveitar as novas linhas de financiamento para ampliar seus investimentos e modernizar as propriedades.
Assista ao episódio completo aqui:
https://youtu.be/l5Dhht60sZA
Agronegócio
João Pedro Cuthi Dias explica os benefícios do fertilizante e sua aplicação no campo
PREPARE O TERERÉ
Máxima chega aos 33°C e temperaturas devem subir ainda mais nos próximos dias
ANASTÁCIO
A ação foi realizada na Estratégia de Saúde da Família (ESF) Arapongas e garantiu a distribuição gratuita de alimentos frescos e de qualidade do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS