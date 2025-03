Plantio de milho avanÃ§a em MS com 1,2 mi de hectares plantados

Plantação de milho / Governo do Estado

O plantio do milho avança em Mato Grosso do Sul com estimativa de que 1,2 milhão de hectares tenham sido plantados. A porcentagem de semeadura está 3,1 pontos percentuais abaixo da média dos últimos cinco anos.

Os números foram divulgados pelo Projeto SIGA-MS, executado pela Aprosoja (Associação dos Produtores de Soja). A semeadura da segunda safra 2024/2025 alcançou 57,9% da área monitorada no Estado.

A previsão é de que a área cultivada nesta safra seja 0,1% maior em relação ao ciclo 2023/2024, totalizando 2,1 milhões de hectares. A produtividade esperada é de 80,8 sacas por hectare, dentro do potencial produtivo observado nas últimas cinco safras no Estado.

Com esses indicadores, a expectativa é de uma produção total de 10,2 milhões de toneladas, um aumento significativo de 20,6% em relação ao ciclo anterior.