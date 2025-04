Precoce MS recebe elogios durante a Expogrande

Mairinco de Padua, Semadesc

O Programa Precoce MS, que destinou mais de R$ 117 milhões em incentivos para produtores de bovinos jovens cadastrados do Estado em 2024, foi destaque ontem (7) no Encontro Novilho Precoce MS na Expogrande 2025.

O evento, realizado pela Associação dos Produtores de Novilho Precoce do MS, contou com a presença do secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck, que participou da abertura da programação e salientou o sucesso do programa de incentivos à pecuária sustentável.

"O Precoce MS é uma vitrine da pecuária sustentável. Nos últimos anos tivemos uma redução de 4 milhões de hectares de pastagens para outras atividades, mas ganhamos em produtividade e aumento na produção bovina. Isso graças ao uso de tecnologias por parte dos pecuaristas e as políticas públicas do Governo do Estado em crescer com sustentabilidade na atividade", salientou.

Também prestigiaram o evento o secretário-executivo de Desenvolvimento, Rogério Beretta, e o diretor-presidente da Agência Estadual de Defesa Animal e Vegetal (Iagro), Daniel Ingold.

De acordo com o secretário Verruck, o Precoce MS se ajustou às exigências tecnológicas e ambientais, com o objetivo de tornar o Estado carbono neutro até 2030. O programa também atende aos critérios do PNEFA-MS, que visam melhorar o controle zootécnico e zoossanitário, as condições de biossegurança e a rastreabilidade animal, garantindo mais segurança na cadeia da carne.

Elogios



Diante dos bons resultados do Precoce MS, o programa foi amplamente elogiado pelo presidente da Associação Rafael Gratão e pelo presidente da Famasul Marcelo Bertoni, na solenidade de abertura.

Atualmente, há 2.848 produtores no programa, com 516 estabelecimentos que adotaram boas práticas agropecuárias. A reforma do programa, iniciada em 2017, busca aumentar a produção sustentável, e a partir de 18 de abril, todos os produtores deverão passar por um processo de avaliação de suas propriedades para continuar no programa.

Segundo o secretário-executivo, Rogério Beretta, o período de transição de um ano do programa vence dia 18 deste mês. "Todas as propriedades rurais que ainda não concluíram o período de transição, a partir de agora elas têm que obrigatoriamente cumprir essa transição que consiste em receber a visita de um técnico da associação cadastrada. Que no caso é a Novilho Precoce pra fazer a avaliação dos critérios na sua propriedade. Então é uma transição necessária para que a gente consiga evoluir dentro de todo o programa. Já temos um número considerável de propriedades que avançaram e agora a gente quer que todo mundo vá junto", concluiu Beretta.