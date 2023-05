Prefeitura abre tanques e incentiva piscicultura nos assentamentos em Aquidauana

Obras começaram este mês / Foto: Divulgação

A Prefeitura de Aquidauana divulgou nesta sexta-feira, 29, o avanço na abertura de tanques para psicultura. A nova modalidade de negócio da cidade é uma grande aposta do município na produção local em assentamentos.

Conforme a Secretaria Municipal de Produção, a abertura de tanques começa no Assentamento Indaiás. A pasta supervisiona todo o trabalho, entra com os maquinários, óleo diesel, operador e todas despesas que envolve a construção dos tanques para a criação de peixes.

Os primeiros produtores a receberem este benefício estão localizados no assentamento Indaiá IV e irão investir na criação de Pacu. A primeira produtora a ganhar a abertura do tanque para iniciar a piscicultura é a senhora Isabel Ferreira Rici. Esta semana, já está em construção, o tanque na propriedade do casal de produtores, Mauricio Henrique dos Anjos e Cassiana Silva.

“Esse projeto de incentivar a piscicultura para fonte de renda é uma das políticas públicas de incremento e inovação da produção rural para os pequenos produtores, elencadas no plano gestor do prefeito Odilon Ribeiro. Fizemos todo levantamento técnico e com o aporte do maquinário que a prefeitura tem, organizamos um cronograma e começamos a atender com a abertura dos tanques. Na sequência, em parceria com o SENAR vamos oferecer gratuitamente toda a assistência técnica para os produtores iniciarem a criação de peixes”, detalhou a secretária Paula Polini.

“A prefeitura está construindo os tanques sem nenhum custo para o produtor e com o aumento da procura e o interesse por parte deles, em breve, os produtores estarão comercializando no comércio local e, nós, poderemos comprar para inserir os peixes na merenda dos nossos alunos da Rede Municipal”, reforça o prefeito Odilon Ribeiro.

Vale destacar que, essa política pública de incentivo à piscicultura em Aquidauana, por parte da prefeitura está acontecendo de forma ambientalmente correta e, também, economicamente viável para as famílias que manifestaram interesse no projeto.

Desde o ano passado, o município qualifica os produtores rurais interessados em trabalhar com o cultivo de peixes no município. Recentemente a Prefeitura de Aquidauana por meio da Secretaria Municipal de Produção em parceria com Serviço Nacional de Aprendizagem Rural realizou um curso gratuito de Implantação e Manejo Básico de Piscicultura, requisito básico para que o produtor possa produzir peixes em suas áreas.

Conforme informou a secretaria, os tanques serão construídos obedecendo uma ordem de cadastro feita pelos produtores diretamente na Secretaria Municipal de Produção. O produtor precisa fazer o curso de qualificação para manejo de peixes, oferecido pelo SENAR.

Paralelamente a construção dos tanques também está sendo feitos açudes para armazenamento de água para o produtor que exerce a criação de gado.

Serviço

Para mais informações ou solicitar o serviço de apoio a piscicultura, os interessados podem procurar a Secretaria Municipal de Produção, sito a Rua Giovane Toscano de Brito nº 2765, Bairro Santa Terezinha, telefones 3241-5874 ou WhatsApp 99169-0195; atendimento de 2ª a 6ª feira, das 7h às 13h.