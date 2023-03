Presença feminina se destaca no agro em MS

Em Mato Grosso do Sul são mais de 134 mil mulheres que vivem na área rural / Divulgação

As mulheres estão cada vez mais atuantes e marcando presença em diferentes setores, entre eles a agropecuária.

Em Mato Grosso do Sul são mais de 134 mil mulheres que vivem na área rural, o que representa 46,69% da população total da porteira para dentro.

De acordo com dados do IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, com relação a idade das mulheres da área rural, 46,27% delas possuem menos de 30 anos, da faixa de 31 a 49 anos, são 33,58%, e com 50 anos ou mais são 20,15%.

O último relatório da série da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) foi em 2015 com ele é possível verificar o que aconteceu nos dez anos anteriores.

“Entre 2005 e 2015 houve redução na população residente na zona rural em 18,7%. O mesmo comportamento ocorreu com a população feminina. O número de mulheres residentes no campo era de 167 mil em 2005 e passou a 134 mil mulheres no ano de 2015, queda de 19,7%”, constata a consultora de economia, Eliamar Oliveira.

No total, 71 mil mulheres compõem a população economicamente ativa (PEA) do meio rural, o que corresponde a 61,74% do total de mulheres com idade acima de 10 anos residentes no campo.

“O número mostra o potencial da mão de obra feminina. O índice da participação das mulheres na PEA ainda está abaixo dos homens. É importante seguir implementando iniciativas e ações que estimulem a população feminina a buscar espaço no mercado de trabalho e desfrutar do direito de emprego cada vez mais qualificado”, acrescenta.

Força de Trabalho Campo

O último Censo Agropecuário divulgado em 2017, dos 71.164 estabelecimentos rurais, 19,16% apresentam titularidade sob a responsabilidade de mulheres.

Informações mais recentes da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), no último trimestre de 2022, Mato Grosso do Sul tem 95.836 mulheres atuantes no meio rural, o que representou 46,09% das pessoas ocupadas no campo.