Prevenção vira prioridade para proteger as florestas de MS

Confira as ações da Reflore MS para reduzir riscos e fortalecer o combate aos incêndios
Wellington Santos, coordenador de Segurança Patrimonial e Combate a Incêndio da MS Florestal, é o convidado desta edição do AgroCastMS / Divulgação
Nesta edição do AgroCastMS, uma conversa sobre um desafio que exige preparação, investimento e trabalho conjunto: a prevenção aos incêndios florestais. O convidado é Wellington Santos, coordenador de Segurança Patrimonial e Combate a Incêndio da MS Florestal, que detalha as ações desenvolvidas pela Reflore MS.
Com períodos de estiagem e altas temperaturas aumentando o risco de propagação do fogo, a preparação das equipes e o monitoramento das áreas se tornam fundamentais para uma resposta rápida. Nesse cenário, Wellington explica como o setor florestal tem estruturado estratégias para antecipar riscos e reduzir possíveis impactos.
Com a condução de Osmar Bastos, o AgroCastMS mostra como planejamento, informação e união de esforços são fundamentais para proteger as florestas e garantir o desenvolvimento sustentável do setor em Mato Grosso do Sul.
Assista ao episódio completo aqui:
https://youtu.be/OaC7uwbbwAk
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