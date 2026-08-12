Prevenção vira prioridade para proteger as florestas de MS

Wellington Santos, coordenador de Segurança Patrimonial e Combate a Incêndio da MS Florestal, é o convidado desta edição do AgroCastMS / Divulgação

Nesta edição do AgroCastMS, uma conversa sobre um desafio que exige preparação, investimento e trabalho conjunto: a prevenção aos incêndios florestais. O convidado é Wellington Santos, coordenador de Segurança Patrimonial e Combate a Incêndio da MS Florestal, que detalha as ações desenvolvidas pela Reflore MS.

Com períodos de estiagem e altas temperaturas aumentando o risco de propagação do fogo, a preparação das equipes e o monitoramento das áreas se tornam fundamentais para uma resposta rápida. Nesse cenário, Wellington explica como o setor florestal tem estruturado estratégias para antecipar riscos e reduzir possíveis impactos.

Com a condução de Osmar Bastos, o AgroCastMS mostra como planejamento, informação e união de esforços são fundamentais para proteger as florestas e garantir o desenvolvimento sustentável do setor em Mato Grosso do Sul.

Assista ao episódio completo aqui:

https://youtu.be/OaC7uwbbwAk

- Siga o AgroCastMS no Instagram, Facebook, Spotify e Tiktok e se inscreva no canal do YouTube para acompanhar os conteúdos no setor do agronegócio.