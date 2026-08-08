Natálio Abraão destaca como o clima influencia decisões no plantio, manejo e produção agropecuária
Meteorologista Natálio Abraão é o convidado desta edição do AgroCastMS / Divulgação
Nesta edição do AgroCastMS, uma conversa sobre um dos principais fatores que impactam diretamente o resultado das atividades no campo: a previsão do tempo. O convidado é o meteorologista Natálio Abraão, que traz uma análise sobre o comportamento climático e a importância das informações meteorológicas para o planejamento dos produtores rurais.
A conversa aborda a previsão para Mato Grosso do Sul, a influência das chuvas, temperaturas e períodos de estiagem, além da importância de utilizar dados meteorológicos como uma ferramenta de gestão dentro das propriedades.
Com sua experiência, Natálio Abraão destaca que conhecer o comportamento do clima é fundamental para aumentar a eficiência, reduzir riscos e melhorar o planejamento da produção agropecuária.
Assista ao episódio completo aqui:
https://youtu.be/38bUzoMRdDY
AgroCastMS
Manoel Natal Nunes de Souza explica como a adubação correta pode transformar a pecuária
Aquidauana 134 anos
Edição especial reunirá artesanato, atrações culturais e gastronomia regional no pátio da Rodoviária, das 18h às 22h30
Luto
Após 43 dias internado na Santa Casa de Campo Grande em decorrência de um acidente, piloto de 40 anos não resistiu, deixando amigos e familiares em luto
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS