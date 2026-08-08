Meteorologista Natálio Abraão é o convidado desta edição do AgroCastMS / Divulgação

Nesta edição do AgroCastMS, uma conversa sobre um dos principais fatores que impactam diretamente o resultado das atividades no campo: a previsão do tempo. O convidado é o meteorologista Natálio Abraão, que traz uma análise sobre o comportamento climático e a importância das informações meteorológicas para o planejamento dos produtores rurais.

A conversa aborda a previsão para Mato Grosso do Sul, a influência das chuvas, temperaturas e períodos de estiagem, além da importância de utilizar dados meteorológicos como uma ferramenta de gestão dentro das propriedades.

Com sua experiência, Natálio Abraão destaca que conhecer o comportamento do clima é fundamental para aumentar a eficiência, reduzir riscos e melhorar o planejamento da produção agropecuária.

Assista ao episódio completo aqui:

https://youtu.be/38bUzoMRdDY

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