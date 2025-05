Primeira agroindústria pantaneira apresenta produtos ao mercado

Família de Santtis formaliza a primeira agroindústria da região pantaneira e coloca cinco produtos no mercado de laticínios / Foto: Celine Regis / O Pantaneiro

Integrantes da família Santtis, formam a primeira agroindústria oficializada pela Agraer na região do Pantanal. Eles tem propriedade no município de Anastácio e fizeram a apresentação dos produtos em dia de campo realizado na manhã da última sexta-feira, dia 16, na fazenda Bom Retiro.

O Pantaneiro foi convidado e registrou a importância de novos pequenos produtores rurais seguirem o mesmo exemplo e deixar a informalidade para atuar, formalmente, no mercado consumidor de produtos diversificados da área rural. Cerca de 15 deles lá estiveram para constatar na prática como tudo é possível.

Apoio técnico da Agraer é fundamental para que uma agroindústria dê certo - Foto: Celine Regis / O Pantaneiro

Taiane de Santtis Gonçalves Menezes, sócia-proprietária da empresa, batizada de Santíssimo di Latte, disse que “hoje é um dia de muita felicidade e gratificação para nós do Santissimo, estamos recebendo as certificações para comercialização dos nossos produtos lácteos e chipa.”Ao agradecer a todos, em especial a Agraer (Vera), SIM-CIDEMA, Prefeitura Municipal de Anastácio e Vigilância Sanitária, ela garantiu que “daqui pra frente, a gente espera que seja como começamos: com o pé no chão, devagar e sempre, visando sempre na qualidade, talvez não na quantidade,”

Sua mãe, Julieta Cristina de Santtis, preferiu focar, exclusivamente, na produção de chipa. “Chipa é uma receita de família que faço com muito amor mesmo, sabe? Comecei fazendo sem saber e fui aperfeiçoando e fui gostando cada dia mais, presenteando as pessoas, e hoje é o bom negócio da famìlia”, resumiu ela.

A Agroindústria Santìssimo Di Latte, coloca no mercado, os seguintes produtos: Queijos, Doce de leite, Ricotta, Chipa e Iogurte natural. Um dos queiJos é feito de leite cru e demora, no minimo, 28 dias para ficar pronto para o consumo.

Com a devida orientação técnica, um pequeno negócio cresce corretamente e fica melhor estruturado - Foto: Celine Regis / O Pantaneiro

Denise de Miranda, chefe do Setor de Agroindústria e Compras Públicas na Agraer Central em Campo Grande, esteve presente para entregar as certificações da agroindústria. “ A Agraer é o órgão de assistência técnica e extensão rural, do Governo do Estado, que apoia os agricultores que têm uma produção e quer agregar valor. No caso aqui, a equipe local da Agraer identificou a vontade da produtora de fazer queijo e, inicialmente, acompanhou a parte da produção de leite.”

Quando a produtora manifestou interesse em fazer queijo para oferecer ao mercado consumidor, a Agraer fez a visita técnica na propriedade, viu estrutura e as adaptações necessárias para a certificação, foram providenciadas.

Tem uma série de documentações que a produtora precisa preparar para regularizar a agroindústria.e a Agraer ajuda na preparação dessa documentação, em torno de 15 documentos.

“Atualmente, aqui na região está em atuação o consórcio do Sidema, que permite a comercialização dos produtos no próprio município, em Anastácio, Aquidauana, e também em outros 10 municípios da região”, informa Denise.

Ela garante que a agroindústria Santíssimo, é “a primeira agroindústria que a Agraer atende, na área de queijo, em Anastácio, Aquidauana, que está conseguindo o certificado do Sidema.”

