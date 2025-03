Produção agrícola de MS em 2025 deve ser 2,5% maior que safra passada

Álvaro Rezende, Secom

Com uma produção agrícola total estimada em 75,3 milhões de toneladas neste ano, distribuída por 7,40 milhões de hectares, Mato Grosso do Sul deve superar o volume produzido na safra anterior. Comparado aos dados de 2024, isso representa um crescimento de 2,5% na produção e de 2,76% na área plantada.

Os dados são da Carta de Conjuntura Agropecuária da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), com base nos últimos levantamentos do LSPA (Levantamento Sistemático da Produção Agrícola) do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e do SIGA/MS (Sistema de Informação Geográfica do Agronegócio).

Para o secretário Jaime Verruck, da Semadesc, o crescimento da produção de soja reforça a vocação agrícola de Mato Grosso do Sul e demonstra a capacidade dos produtores do Estado de se adaptarem às novas condições do mercado.

"O desempenho da safra de soja reflete o compromisso dos produtores sul-mato-grossenses com inovação, tecnologia e sustentabilidade. Mesmo diante dos desafios climáticos, conseguimos ampliar a área cultivada e aumentar a produtividade, consolidando nosso Estado como um dos principais polos agrícolas do Brasil", afirmou Verruck.

O levantamento aponta que os aumentos mais expressivos vão ocorrer nas culturas de amendoim (1ª safra), algodão e arroz irrigado. O amendoim se destaca pelo aumento da área plantada, enquanto o algodão herbáceo tem plantio previsto para iniciar entre novembro e dezembro. O arroz irrigado, por sua vez, apresenta bom desempenho devido às condições climáticas favoráveis e à adoção de boas práticas de manejo.

Soja

Segundo o SIGA/MS, a área de soja em Mato Grosso do Sul deve crescer 6,8% na safra 2024/2025, atingindo 4,501 milhões de hectares, com produtividade estimada de 51,7 sacas por hectare e produção total de 13,977 milhões de toneladas.

De acordo com o secretário-executivo de Desenvolvimento Econômico-Sustentável da Semadesc, Rogério Beretta, “o sucesso da safra dependerá de estratégias para mitigar riscos climáticos, como escalonamento do plantio, considerando os impactos do fenômeno La Niña e outros fatores climáticos”.

Para o amendoim (1ª safra), a produção esperada é de 159,7 mil toneladas, uma alta expressiva de 99,5% em relação à safra anterior em Mato Grosso do Sul. Segundo a Conab (Companhia Nacional de Abastecimento), o cultivo tem sido incentivado pelo aumento dos preços e pela construção de uma nova indústria processadora, que ampliará o mercado e agregará valor com derivados.

Na distribuição da produção por estado, o Mato Grosso lidera como o maior produtor nacional de grãos, com 29,8% do total, seguido pelo Paraná (13,6%), Goiás (11,5%), Rio Grande do Sul (11,4%), Mato Grosso do Sul (7,9%) e Minas Gerais (5,6%). Juntos, esses estados representam 79,8% da produção nacional.

Pecuária

No setor pecuário, Mato Grosso do Sul registrou um rebanho de 18 milhões de cabeças de bovinos (-1,57%), além de 1,83 milhão de suínos (+0,63%), 136 milhões de aves (+19,26%) e 599 mil toneladas de peixes (-35,34%). A maior variação positiva foi observada no grupo de ‘Outros’, com alta de 26,76% em relação ao mesmo período do ano passado.

Alguns municípios se destacam no setor pecuário, entre eles Corumbá, Campo Grande, Dourados, Aquidauana, Ribas do Rio Pardo e Terenos, que apresentam os maiores quantitativos de rebanho no Estado.

Valor da Produção Agropecuária

O VBP (Valor Bruto da Produção) Agropecuária, estimado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária em R$ 78,290 bilhões, apresentou um aumento de 17,17% em relação a 2024. No ranking nacional do VBP Agropecuário, Mato Grosso do Sul ocupa a 7ª posição entre as 27 Unidades da Federação.

A agricultura representa R$ 50,218 bilhões desse total, com uma expansão de 18,02% em relação ao ano passado, mantendo um forte potencial produtivo. As primeiras lavouras já iniciaram a colheita com bons resultados quantitativos e qualitativos.

A pecuária tem estimativa de VBP em 2025 de R$ 28,071 bilhões, uma variação de +15,68% em comparação a 2024, representando 35,86% do VBP do setor estadual.

