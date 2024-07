Programa MS Irriga é lançado por Riedel na Famasul

Famasul

A Casa Rural foi sede do lançamento do Programa Estadual de Irrigação - MS Irriga, na terça-feira (23). A iniciativa tem o objetivo de fomentar a expansão da área irrigada em Mato Grosso do Sul, impulsionando o crescimento da produção agrícola através do uso sustentável dos recursos hídricos.

O diretor-tesoureiro da Famasul, Frederico Stella, destacou a importância do programa no atendimento às necessidades do agronegócio no Mato Grosso do Sul.

“É uma demanda que veio crescendo, e é um plano que vem ajudar na agricultura como um todo. Nos leva a melhoria de produtividade, de produção e de qualidade, além de dar a segurança hídrica que precisamos”, afirma.

Frederico Stella também ressaltou o compromisso do Sistema Famasul com a sustentabilidade. “O MS Irriga chegou na hora certa, de um importante crescimento do estado. E é um comprometimento nosso, fazer essa divulgação, para os mais de 10 mil produtores rurais assistidos, auxiliando na implementação do projeto junto ao Governo do Estado”, reforça.

“O governo tem que trabalhar com parcerias estratégicas, Mato Grosso do Sul tem um ambiente competitivo e a disposição do produtor em produzir, que é o que ele sabe fazer. Parabéns a todos os envolvidos e às parcerias estratégicas em diferentes setores, vamos em frente com o Mato Grosso do Sul cada vez mais produtivo”, ressalta o Governador do Estado, Eduardo Riedel.

Houve apresentação sobre o programa pelo secretário-executivo de Desenvolvimento Econômico Sustentável Rogério Beretta e abertura do secretário da Semadesc, Jaime Verruck.

Também estiveram presentes, o secretário de Estado de Governo, Rodrigo Perez, o superintendente do Senar/MS, Lucas Galvan, os presidentes dos Sindicato Rurais de Paranaíba, Fábio Macedo, Camapuã, Antônio Silvério de Souza, Batayporã, Manoel de Souza Matos, de Miranda, Massao Ohata, e Santa Rita do Pardo, José Renato Sofia. Além de representantes do Banco do Brasil, AGRAER, IAGRO, Imasul, produtores rurais, pesquisadores da Fundação MS, Embrapa e universidades.