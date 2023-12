Programa Saúde do Homem e Mulher é realizado em Terenos

João Carlos Castro, Famasul

O programa Saúde do Homem e da Mulher Rural chegou a sua 140ª edição e foi realizado pela primeira vez no município de Terenos. O presidente do Sistema Famasul, Marcelo Bertoni, participou da abertura da ação, que foi a última de 2023.

“Um prazer estar em Terenos com a primeira vez do programa Saúde do Homem e da Mulher Rural. Esse programa é muito importante para nós. Estamos na 140ª edição, realizado desde 2016 com mais de 33 mil pessoas atendidas até hoje. Parabéns a todos que vieram para se cuidar”, disse Bertoni.

O presidente do Sindicato Rural de Terenos, Lucicleiton da Rocha, agradeceu a parceria da Famasul e da prefeitura do município na realização da ação.

“Ficamos muito felizes em trazer o programa para Terenos. Quero agradecer ao Marcelo Bertoni, nosso presidente da Famasul, e ao prefeito Henrique pela parceria de sempre”, comentoação.

A ação levou exames e consultas gratuitas das especialidades de ginecologia, urologia, pediatria, oftalmologia e dermatologia.

“É a primeira ação dessa que estamos fazendo com o Senar, mas fica aberta a porta para as próximas. Algumas dessas especialidades que teremos no evento, nós não temos aqui em Terenos. Agradecemos por lembrarem da nossa cidade”, disse o prefeito Henrique Wancura Budke.

