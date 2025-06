Riedel: "Pantaneiro ensinou para o mundo produção com preservação"

Eduardo Riedel elogiou o homem pantaneiro com relação a produção sustentável (Foto João Eric)

Ao participar da cerimônia de abertura da Pantanal Tech, na manhã desta quinta-feira (26), o governador do Estado de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, elogiou o produtor rural pantaneiro e as tecnologias apresentadas no evento.



A exposição vai até o proximo domingo e conta com quase 200 expositores. “O Pantanal é um berço de produção agropecuária e o homem pantaneiro já ensinou para o mundo como produzir presevando”, disse Riedel.

Governador Eduardo Riedel destacou a conscientização do produtor rural pantaneiro (Foto João Eric)



Para o mandatário, a “Pantanaltech representa quebra de paradigma da produção sustentável no Pantanal e veio para ficar”. Como produtor rural que, também é, elogiou as novas tecnologias relacionadas a suplementação alimentar que pode tomar chuva e não perde as suas características.



“Ela está aqui no Pantanal Tech, junto com uma série de tecnologias que estão colocadas e vão levando a maior produtividade com preservação. Destacou, também, a importância da Pantanal Tech conectar a produção sustentável com as empresas, com os alunos, com o sistema educacional, com a sociedade de uma maneira geral.



Riedel destacou que o evento tem uma importãncia, ainda maior este ano, porque o Brasil será sede de uma Conferência Mundial do Meio Ambiente. “Nós estaremos lá na COP30, nós temos que mostrar para o mundo o Mato Grosso do Sul sob dois aspectos: primeiro, da capacidade de preservar os seus biomas Pantanal produzindo e, segundo, trazer esse valor agregado para o bolso dos empresários, do Estado e das instituições.”

Seleta plateia atenta de segmentos diversificados ouviu as boas notícias do governador para a região pantaneira



Ao falar do valor do meio ambiente, o governador lembrou do secretário que “está lá em Londres hoje (26) na Semana do Clima fazendo esse trabalho de divulgação e captação de recursos, porque o mundo todo quer preservação, nós temos.” Motivado, disse chegou mais cedo hoje justamente para ir visitar os campos de pesquisa onde diferentes tecnologias são geradas.



A Pantanal Tech expõe 19 vitrines com áreas tecnológicas inovadoras. Entre elas, o produto gerado pela turma vencedora do prêmio de inovação do ano passado, que já está virando uma empresa e daqui a pouco vai ser trazida para escalar esse produto e colocar no mercado do Brasil inteiro e quem sabe do mundo.



Para finalizar, Riedelfalou do aporte de recursos, da ordem de R$ 40 milhões, para a implementação da Lei do Pantanal, assinada em 2023. “Nós tivemos a lei do Pantanal formada com a participação das instituições representativas do produtor rural e a participação das instituições vinculadas à preservação. E encontrou-se um equilíbrio.”