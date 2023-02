Sede do Sistema Famasul será palco da Dinapec 2023

Entre as 100 maiores cidades agro do país, Mato Grosso do Sul tem 13 municípios / Divulgação

Os resultados de pesquisas técnico-científicas serão lançados na 15ª edição da Dinapec. O evento acontece na próxima quarta-feira (1°), a partir das 9 horas, na sede do Sistema Famasul, e contará com a participação de produtores rurais, técnicos e estudantes. A Dinâmica Agropecuária é uma realização da Embrapa em parceria com a Famasul e o Governo do Estado.

“A Dinapec traz a oportunidade de olharmos para o futuro do agronegócio, pautados em estudos científicos. E ter essa visão ajuda nas diretrizes para uma produção de sucesso, garantindo a segurança alimentar, a sustentabilidade e o desenvolvimento socioeconômico do estado”, diz Marcelo Bertoni, produtor rural e presidente do Sistema Famasul.

Além dos resultados de pesquisas nas áreas de forragem, integração lavoura-pecuária, genética animal, sanidade, nutrição, reprodução, boas práticas, pecuária de precisão e gestão, a Dinapec deste ano traz inovações.

“Nossa expectativa é fazer uma Dinapec de integração entre o campo e pesquisa, juntamente com nossos parceiros e apoiadores. Queremos ouvir a mensagem do campo em demandas e traduzi-la em soluções futuras”, espera Luiz Orcírio, chefe-adjunto de Transferência de Tecnologia da Embrapa Gado de Corte.

O Governo do Estado levará a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) com suas subsidiárias e os principais projetos voltados a melhorias no sistema produtivo da pecuária de corte, como os programas de incentivo Precoce MS e Pantanal Sustentável, o de análise dinamizada do CAR-MS e ainda as próximas etapas do PNEFA (Plano Nacional de Erradicação da vacina contra Febre Aftosa). As iniciativas convergem ao MS Carbono Neutro, que tem como meta alcançar a neutralidade das emissões de carbono em Mato Grosso do Sul até 2030.

Serviço - A Casa Rural, sede do Sistema Famasul, fica na rua Marcino dos Santos, 401, Chácara Cachoeira. Para participar da Dinapec 2023, clique aqui (https://doity.com.br/dinapec2023) e faça a sua inscrição.