Senar-MS apoia piloto da fórmula Truck, em Campo Grande

Famasul

Em um fim de semana de adrenalina e família reunida, o Senar/MS esteve presente na etapa de Campo Grande da Copa Truck, realizada no Autódromo Internacional de Campo Grande, com 36 pilotos na pista. A instituição deu apoio ao piloto Marcio Giordano, com caminhão 126, da equipe ASG Motorsport.

"Acreditamos ser importante essa participação do Senar em locais além do campo, onde atuamos o ano todo. É bom para mostrar à população o trabalho que fazemos em prol do produtor rural e que reflete na vida de todos, principalmente na produção sustentável de alimento. Firmamos essa parceria para mostrar que o agro está realmente em tudo”, destacou o superintendente do Senar/MS, Lucas Galvan.

Estreante na categoria, Giordano superou os 37ºC no termômetro, com sensação térmica muito maior dentro do caminhão e até uma pane elétrica no decorrer da prova. Durante a corrida 1, quando estava em quarto lugar, o caminhão parou de funcionar.

Fora da pista, o piloto foi socorrido pela equipe e teve o problema reparado no box. Consequentemente, Giordano largou a corrida 2 em último, mas surpreendeu o público finalizando a prova em 4º lugar. No pódio da categoria Super Truck Elite, o estreante comemorou a superação.

Piloto do Agro - Marcio Giordano desfilou em cima do caminhão e subiu ao pódio com chapéu do Senar/MS, ficando conhecido pela torcida como ‘Piloto do Agro’.

“O agro está sempre presente na Copa Truck, a começar pelo biodiesel, feito de milho, soja. E o caminhão é o principal transporte para levar o alimento até a nossa casa. Um modelo como o meu, por exemplo, é capaz de transportar até 140 toneladas de grãos”, explica. Giordano e a equipe do Senar/MS percorreram o evento mostrando o que o a Copa Truck tem a ver com o agro. O resultado você confere aqui https://www.instagram.com/p/C4o0kW9N-kr/.

A próxima etapa da Copa Truck está marcada para os dias 13 e 14 de abril, no Autódromo de Goiânia.