Senar oferece 18 cursos virtuais gratuitos em MS

Divulgação

O Senar Mato Grosso do Sul tem 18 possibilidades para quem procura praticidade em assistir aulas quando e onde quiser, com qualidade e certificação.

As capacitações são divididas nas seguintes áreas: Agricultura de Precisão, Auxiliar em Saúde Animal, Inovação no Agro, Jovem Empresário Rural, Minha Empresa Rural e Produção Vegetal.

“Com a ferramenta de ensino conseguimos ampliar o compartilhamento de informações em todos os cantos do estado, capacitando a mão de obra do setor agro, além de contribuir com o aumento da renda das propriedades rurais e qualidade de vida de quem trabalha e mora no campo”, explica o gerente educacional, Lucas Silva.

Para fazer curso basta acessar o portal ead.senarms.org.br, preencher o cadastro, efetuar a matrícula em um dos cursos e iniciar os estudos a partir do ambiente virtual do aluno que traz fóruns, chats, biblioteca, atividades interativas e muito mais.

Para o mês de janeiro, as matrículas estão abertas para os cursos ‘Aprendendo e Empreendendo na Vida e no Negócio Rural’, ‘Gestão da Empresa Rural’, ‘Agricultura de Precisão na Semeadura’, ‘Agricultura de Precisão na Aplicação de Defensivos Agrícolas’, ‘Planejamento Estratégico da Empresa Rural’, ‘Organização da Empresa Rural’, ‘Pós-Colheita de Grãos’, entre outros.

Mais informações podem ser adquiridas pelo senarms.org.br que traz cursos e atendimentos distribuídos em 14 cadeias produtivas.