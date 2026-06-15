Senar/MS abre inscrições para o Inova Agro

Senar MS

Estão abertas as inscrições para o Inova Agro – Encontro de Inovação e Tecnologia para o Agronegócio, promovido pelo Senar/MS com apoio institucional da Famasul. O evento será realizado no dia 30 de junho, na sede da Famasul, em Campo Grande, reunindo produtores rurais, empresas, startups, pesquisadores e especialistas para discutir o uso da inteligência artificial e outras tecnologias que estão transformando a agricultura e a pecuária brasileiras.

A programação abordará temas como inteligência artificial, transformação digital, gestão de dados e inovação aplicada ao campo, apresentando experiências práticas e tendências que vêm impulsionando a produtividade, a competitividade e a sustentabilidade no agronegócio.

Entre os destaques está a participação do empresário e especialista em dados e inteligência artificial Sérgio Topfstedt, sócio-fundador da LEEGA Consultoria. O evento também contará com a presença da coordenadora de Inovação do HUB CNA, Danielle Leonel, e do médico-veterinário e consultor Rogério Peres, referências em inovação para a agricultura e a pecuária.

Além do conteúdo técnico, o encontro busca fortalecer a conexão entre produtores, empresas, instituições e profissionais que atuam no ecossistema de inovação.

Segundo o coordenador de Inovação e Desenvolvimento do Senar/MS, Wellington Matsumoto, o objetivo é aproximar o público das tecnologias que já fazem parte da realidade do campo.

"O Inova Agro foi pensado para mostrar, de forma prática, como a inteligência artificial e outras tecnologias estão sendo aplicadas no campo. Queremos apresentar experiências reais, discutir tendências e conectar pessoas que estão construindo o futuro do agronegócio brasileiro", afirma.

Programação

• Sérgio Topfstedt – Inteligência Artificial na Prática

Aplicações da IA no agronegócio, uso de dados, tomada de decisão e ganhos de eficiência.

• Painel de Debate – Inovação e os desafios do agro

Participação de Sérgio Topfstedt, Lucas Galvan e Danielle Leonel.

• Danielle Leonel – Panorama Nacional de Inovações na Agricultura

Tendências, iniciativas e soluções que estão impulsionando a modernização do campo.

• Rogério Peres – Panorama Nacional de Inovações na Pecuária de Corte

Tecnologias, ferramentas de gestão e estratégias para aumento da produtividade e eficiência.

• Painel de Encerramento

Debate entre Danielle Leonel, Rogério Peres e José Pádua, com interação do público.

As inscrições são gratuitas e já estão abertas. Clique aqui para se inscrever: INOVA-AGRO – Encontro de Inovação e Tecnologia para o Agronegócio

Serviço

Inova Agro – Encontro de Inovação e Tecnologia para o Agronegócio

Data: 30 de junho de 2026

Horário: das 8h às 16h30

Local: Auditório da Famasul – Campo Grande (MS)