Setor sucroenergético de MS cresce, gera empregos e atrai oportunidades

Riedel durante a visita na feira / (Foto: Divulgação)

O governador Eduardo Riedel participou nesta quarta-feira (29) da abertura da Expocanas, em Nova Alvorada do Sul. Este é o maior evento do setor sucroenergético de Mato Grosso do Sul, que sempre apresenta novidades e tecnologias no setor. Durante o evento, o Riedel destacou que o crescimento do setor e ampliação da produção de cana de açúcar e etanol traz novas oportunidades.

"Assim podemos beneficiar a população sul-mato-grossense, construindo um Estado forte e pujante. O setor é robusto, consolidado, gera milhares de empregos e ainda tem uma agenda sustentável, de boas práticas", discursa o governador.

Sobre a realização da feira, ele lembra que participa do evento desde a primeira edição. "Um lugar que retrata a inovação e tecnologia que chega ao campo, para gerar desenvolvimento e competitividade. Este é um grande momento para o setor conhecer as novidades na área, em uma feira bem estruturada".

Anfitrião do evento, o prefeito de Nova Alvorada do Sul, José Paulo Paleari, agradeceu ao Governo pelo apoio à feira e pelos investimentos na cidade. "Evento que vem para fazer história, trazer tecnologia e desenvolvimento ao Estado. Somos o quarto maior produtor de cana do Brasil. Isto é graças ao homem do campo, que move este País".

Quem também falou foi o presidente da Famasul, Marcelo Bertoni, destacando que impressiona o Estado diferenciado que é Mato Grosso do Sul, e que o setor sucroenergético faz parte disto. "Somos destaque na produção e nas ações sustentáveis".

Safra 2023-24

Na oportunidade, também foi feito o lançamento da Safra de Cana-de-Açucar 2023/2024, pela Biosul (Associação de Produtores de Bioenergia de Mato Grosso do Sul). A expectativa é de crescimento no setor, pois na última safra, que terminou agora (2022/2023), foram produzidos 43 milhões de toneladas de cana de açúcar.

Já no etanol, o volume chegou a 3,2 bilhões de litros. Ao todo, são 18 unidades em operação que produzem etanol hidratado e, no Estado, são 800 mil hectares de cana plantada. Só Nova Alvorada do Sul tem mais de 100 mil hectares plantados.

"A expectativa é subir para 47 milhões [de toneladas de cana], assim como ampliar a base da produção agrícola. É um setor que cresce, com números excepcionais", descreve o secretário da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), Jaime Verruck.

A Expocanas

Este é o terceiro ano consecutivo que a Expocanas é realizada em Mato Grosso do Sul. O evento começa nesta quarta-feira (29) e segue até 2 de abril, sendo esta a primeira edição no formato de feira de agronegócio.

A exposição visa promover a difusão de novas tecnologias, mostrando as potencialidades e lançando novos produtos e serviços para o campo, entre eles insumos, equipamentos e pesquisas do setor sucroenergético.

Na edição deste ano já foram confirmados 85 expositores, dispondo de uma feira com mais de 140 mil m² e campos tecnológicos, stands com máquinas, veículos, produtos e até uma praça de alimentação.

A Expocanas é realizado pela Sulcanas (Associação Sul-mato-grossense dos Fornecedores de Cana), Biosul (Associação dos Produtores de Bioenergia de Mato Grossoh do Sul), Agrícola MV e Prefeitura de Nova Alvorada do Sul, tendo o apoio do Governo de Mato Grosso do Sul.

"Agradecemos a todos que apoiam este evento, que vai crescer ainda mais nós próximos anos", afirmou Márcio Verrunes, diretor da Sulcanas.

Além do governador, participaram do evento os secretários Jaime Verruck (Semadesc) e Eduardo Rocha (Casa Civil), o prefeito de Nova Alvorada do Sul, José Paulo Paleari, o presidente da Famasul, Marcelo Bertoni, e outras autoridades.