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Sidrolândia entra para o livro dos recordes ao colher saca histórica de milho

Produtor da Fazenda Recanto alcançou a marca de 43,3 mil sacas de milho em 24 horas com uma única colheitadeira

Redação

Publicado em 10/08/2026 às 20:02

Atualizado em 10/08/2026 às 20:07

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Saca histórica de milho / Allan Pasquini

Um produtor rural de Sidrolândia, em Mato Grosso do Sul, alcançou uma marca de destaque na colheita de milho ao retirar 43.315 sacas do grão em apenas 24 horas, utilizando uma única colheitadeira. O feito foi atribuído ao produtor Lúcio Basso, da Fazenda Recanto, e divulgado como um novo recorde registrado pelo RankBrasil na categoria de maior desempenho de colheita de milho em 24 horas.

A operação foi realizada com uma Fendt IDEAL 9T, equipada com plataforma GTS de 27 linhas. Segundo as informações divulgadas, a máquina trabalhou praticamente de forma ininterrupta durante todo o período do desafio, entre o dia e a noite.

A expectativa inicial da equipe era colher entre 30 mil e 35 mil sacas no período de 24 horas. O resultado, no entanto, superou a previsão e chegou a 43.315 sacas, o equivalente a aproximadamente 2,6 mil toneladas de milho.

A produtividade média registrada durante a operação foi de cerca de 1.805 sacas por hora, ou aproximadamente 30 sacas por minuto.

Logística acompanhou ritmo da colheitadeira

Para garantir que a colheitadeira pudesse permanecer em operação, foi montada uma grande estrutura logística para retirar rapidamente os grãos da lavoura.

De acordo com as informações divulgadas pelos responsáveis pelo desafio, foram realizadas cerca de 70 viagens de carretas durante as 24 horas. A movimentação permitiu o transporte do milho colhido e evitou que a capacidade de armazenamento e transporte interrompesse o trabalho da máquina.

O desempenho exigiu, além da alta capacidade da colheitadeira, planejamento para abastecimento, transporte dos grãos e acompanhamento constante da operação.

Tecnologia e eficiência no campo

A marca alcançada em Sidrolândia evidencia o avanço da mecanização e da tecnologia empregada no agronegócio. Com equipamentos de alta capacidade e uma operação logística coordenada, a propriedade conseguiu manter um ritmo elevado de colheita durante todo o período do desafio.

Ao final das 24 horas, Lúcio Basso recebeu o reconhecimento do RankBrasil, pelo registro de “Maior Desempenho de Colheita de Milho em 24 horas”, conforme divulgado nas redes sociais relacionadas ao feito.

O resultado coloca Sidrolândia em evidência no cenário do agronegócio e demonstra a capacidade de Mato Grosso do Sul na produção mecanizada de grãos, unindo tecnologia, maquinário de grande porte e planejamento logístico para alcançar elevados índices de produtividade.

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