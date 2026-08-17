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Tecnologia aproxima o Pantanal e fortalece a pecuária

Marcelo Rondon de Barros fala sobre a realidade dos pecuaristas pantaneiros e o Projeto Radar Pecuário

Redação O Pantaneiro

Publicado em 17/08/2026 às 13:19

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Médico veterinário Marcelo Rondon de Barros é o convidado desta edição do AgroCastMS / Divulgação

O convidado desta edição do AgroCastMS é o médico veterinário Marcelo Rondon de Barros, que compartilha sua experiência e aborda a realidade dos pecuaristas que vivem e trabalham em uma das regiões mais desafiadoras para a produção rural.

A conversa também apresenta o Radar Pecuário, iniciativa que busca aproximar informação, tecnologia e conhecimento da realidade do produtor, contribuindo para uma pecuária mais eficiente e preparada para os desafios do campo.

Com a condução de Osmar Bastos, o AgroCastMS mostra como a união entre experiência de campo, assistência técnica e novas ferramentas pode abrir caminhos para uma pecuária pantaneira cada vez mais sustentável, produtiva e conectada com o futuro.

Assista ao episódio completo aqui:
https://youtu.be/uTl8Iah1WEw

Tecnologia aproxima o Pantanal e fortalece a pecuária2

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