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Agronegócio

Tecnologia que começa no solo e gera resultados na lavoura

João Pedro Cuthi Dias explica os benefícios do fertilizante e sua aplicação no campo

Redação O Pantaneiro

Publicado em 10/07/2026 às 09:51

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Convidado desta edição é o engenheiro agrônomo João Pedro Cuthi Dias / Divulgação

Nesta edição do AgroCastMS que vai ao ar na segunda-feira (13), às 07h30, um bate-papo sobre uma tecnologia que vem despertando o interesse dos produtores rurais: o FNR (Fosfato Natural Reativo), fertilizante mineral que se destaca pela liberação gradual de nutrientes e pelo alto efeito residual no solo.

O convidado é o engenheiro agrônomo João Pedro Cuthi Dias, que explica como o FNR pode contribuir para melhorar a fertilidade dos solos e aumentar a eficiência da adubação, especialmente em áreas com características ácidas, comuns em diversas regiões produtoras do Brasil.

Com a condução de Osmar Bastos, o AgroCastMS leva ao produtor informações técnicas e práticas sobre uma solução que alia produtividade, eficiência e custo-benefício, contribuindo para uma agricultura cada vez mais sustentável e competitiva.

Assista ao episódio completo aqui:
https://youtu.be/_cqXqK-tA4s

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