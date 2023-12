Usinas de cana-de-açúcar produzem 46,3 milhões de toneladas em MS

Governo de MS

As usinas de cana-de-açúcar registraram recuperação no processamento da matéria-prima em Mato Grosso do Sul, com a moagem de 46,3 milhões de toneladas de cana nesta safra. O volume é 3,8% superior a temporada passada.

Em relação ao mesmo período do ciclo anterior (abril a novembro), o processamento da matéria-prima foi 16,6% maior. Os dados são da Biosul (Associação de Produtores de Bioenergia de Mato Grosso do Sul).

O bom resultado da safra de cana e a previsão de R$ 5 bilhões de investimentos em plantas de etanol de cana e milho no Estado reforça a aposta da Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação) em contar com a força do setor na busca de obter o status de Estado Carbono Neutro em 2023.

O papel foi destacado pelo titular da pasta Jaime Verruck, que ressaltou uma série de medidas que Governo de Mato Grosso do Sul tem realizado para auxilir no crescimento do setor.

"Por meio de decreto, o Governo de MS autorizou as usinas produtoras de etanol a utilizarem os créditos oriundos do ICMS (Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços) acumulados a partir das operações de etanol anidro nos últimos anos", relembrou.