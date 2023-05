Vagas para expositor no Expoaqui 2023 continuam abertas

Última edição da feira / Foto: Arquivo/ O Pantaneiro

Continuam abertas vagas para expositores no Expoaqui 2023. O número de espaços no evento é limitado, portanto, os interessados devem anunciar com antecedência.

Segundo a Prefeitura de Aquidauana, os interessados devem procurar contato pelos números (67) 99644-3257 (Keli Rezende) ou 3241-2826 (Sindicato Rural de Aquidauana.

A tradicional feira de agropecuária e agricultura acontece nos dias 10 a 13 de agosto deste ano.

O evento acontecerá no Parque de Exposições da cidade, com realização do Governo do Estado, Prefeitura Municipal e Sindicato Rural de Aquidauana.