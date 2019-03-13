Acidente entre moto e bicicleta deixa um ferido em Anastácio

Acidente entre moto e bicicleta deixou um ferido na tarde de ontem (12) na Rua Índio Neco em Anastácio.

Segundo apurado pelo jornal O Pantaneiro com o Corpo de Bombeiros, a motocicleta bateu no ciclista de 34 anos. Contudo, antes do socorro chegar, os envolvidos entraram em acordo e o motociclista deixou o local.

Com a batida, o ciclista sofreu hematomas na região do tórax, escoriações pelo corpo e ainda reclamava de dores na cabeça. Quando os militares chegaram no local do acidente a vítima estava sentada.

O ciclista então foi imobilizado e encaminhado para o Pronto Socorro de Aquidauana.

*Com informações de Francis Leone