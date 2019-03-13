Homem é preso em flagrante por dirigir bêbado em Anastácio

Trânsito
Flagrante foi realizado pela PRF ontem (12) na BR-419
Homem de 40 anos foi preso em flagrante na noite de ontem (12) por dirigir embriagado na rodovia BR-419 perto de Anastácio.
Segundo o boletim de ocorrência, policiais rodoviários federais fiscalizavam a rodovia em ação de rotina quando deram ordem de parada a um veículo Corsa vermelho.
O motorista passou pelo teste do bafômetro, que apontou o resultado de 0,52 miligramas de álcool por ar expelido. O permitido por lei é 0,05 miligramas.
O motorista foi preso em flagrante de encaminhado para a delegacia de Anastácio.
*Com informações de Francis Leone
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