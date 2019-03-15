Bandidos pulam muro e furtam ferramentas de casa em obras em Anastácio

Polícia
O crime foi descoberto pelo pedreiro que executa a obra no local
Bandidos ainda não identificados pela polícia furtaram uma residência em obras na noite de quarta-feira (13) na Rua Benicio Pereira Mendes, em Anastácio.
Conforme o registro da polícia, o crime foi descoberto pelo pedreiro que executa a obra na casa na manhã e ontem (14). Ele relata que chegou para trabalhar e não encontrou sua caixa de ferramentas.
Além disso, o dono da casa também sentiu falta do liquidificador. A principal suspeita das vítimas e de que os bandidos pularam o muro da casa para cometer o furto.
*Com informações Programa na Mira - Ronaldo Regis
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