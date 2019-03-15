Idoso é amarrado e trancado dentro de quarto durante assalto em Anastácio

Polícia
O crime aconteceu na noite de quarta-feira (13) no Bairro Jardim Campanário
Idoso de 76 anos foi amarrado em cama e trancado no quarto da própria casa durante assalto em Anastácio. O crime aconteceu na noite de quarta-feira (13) no Bairro Jardim Campanário.
De acordo com o boletim de ocorrência, dois homens foram até a casa do idoso onde bateram palmas para chama-lo. A vítima comercializa bananas e um dos suspeitos disse que gostaria de compra-las.
O idoso então permitiu a entrada dos suspeitos, contudo, assim que entraram um deles aplicou golpe “mata leão” imobilizando a vítima.
Os bandidos então arrastaram o idoso até um quarto da casa. Eles rasgaram um lençol e com as tiras amarram a vítima na cama. Em seguida, trancaram o quarto.
Após alguns minutos, o idoso conseguiu se livrar das amarras, saiu do quarto e fugiu pelos fundos. Ao retornar para residência, ele percebeu que os bandidos tinham levado dinheiro, duas bicicletas, TV, um rádio e até comida dos armários.
O caso foi comunicado a polícia, que tenta encontrar os bandidos.
*Com informações de Francis Leone
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