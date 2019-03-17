PRF prende em flagrante homem que pilotava moto embriagado em Anastácio

Imprudência
Foi constatado que o homem não era habilitado
Homem de 43 anos foi preso em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite de ontem, depois de ser flagrado pilotando uma moto embriagado na rodovia BR-262, em Anastácio.
De acordo com o boletim de ocorrência, durante fiscalização na via os policiais deram ordem de parada ao condutor de uma Honda Titan ES.
Foi constatado que o homem não era habilitado. Além disso, havia suspeita de que estivesse embriagado, motivo pelo qual foi submetido ao bafômetro.
O teste deu positivo e o homem acabou preso, sendo encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado por dirigir embriagado e sem permissão.
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