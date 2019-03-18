Ex-vocalista de hit de pagode dos anos 90 vira pastor e vem à região participar de evento gospel

Não tinha uma festa em meados da década de 90 que não tocasse o famoso hit “Lá vem o Negão, cheio de paixão, te catar, te catar te catar...” E assim, Carlinhos Leite, ex-vocalista do grupo paulistano de samba rock Cravo e Canela atingiu o auge do sucesso. Mas com ele veio uma série de problemas, que ele mesmo conta, sobretudo em seu casamento e na relação familiar entre a filha, com 14 anos na época.

Carlinhos relata que foi na igreja evangélica que encontrou um novo caminho para se tornar um novo homem. Mesmo participando dos programas de maior audiência da TV Brasileira, como Xuxa, Faustão, Raul Gil, Gugu, e ainda de quebra receber o Troféu Imprensa de melhor música do ano de 1994, nada disso evitou que sua vida pessoal começasse a entrar em ruínas.

E cerca de vinte anos após sua conversão, Carlinhos Leite veio à região, a convite de Rodrigo Shocks, um dos pastores da Comunidade Senhor dos Exércitos, de Anastácio, para participar da Conferência Aviva, que aconteceu na última sexta (15) e sábado (16). O ex-vocalista do Grupo Cravo e Canela deu seu testemunho de conversão e cura aos fiéis durante o evento, e ainda cantou louvores dos seus álbuns já lançados, intitulados “Renúncia” e “Milagres”.

Carlinhos Leite, ex-integrante do Cravo e Canela, é pastor e veio a Anastácio e Aquidauana em conferência gospel. Foto: arquivo pessoal

Fé, testemunho e mudança de vida

Agora o pastor Carlinhos Leite percorre diversas cidades do país levando sua história de vida e afirmando que é possível a cura através da conversão. Em Anastácio, Carlinhos ministrou um workshop com duração de 2 horas para quem tivesse interesse em ser ministro de louvor da igreja, e quais atributos e características são necessárias para ocupar a posição.

Carlinhos foi músico “secular”, termo utilizado para se referir a músicas que não fazem parte do repertório gospel, durante 40 anos e agora tem formação em Teologia. “Carlinhos é meu amigo. Tive a oportunidade de conhecê-lo [anteriormente] e agora trazê-lo aqui. Ele gostou muito da cidade e ficou maravilhado com a forma como foi recebido e o carinho das pessoas”, relata o pastor Rodrigo Shocks.

Em Anastácio, Carlinhos contou, resumidamente, como foi deixar a vida de artista de renome nacional para se tornar um fiel. “Vocês imaginem um cara ganhando dinheiro, sendo famoso, mas sem caráter e sem Jesus. Eu estava enrolado! Mas graças a Deus, o senhor me alcançou e tenho viajado em todo o Brasil”, revelou.

Carlinhos também foi a Aquidauana participar de culto em outra igreja. Em Anastácio, o ex-integrante do Cravo e Canela disse que foi bem recebido e que pretende voltar para contar mais sobre a sua conversão. “Amei a cidade e o modo como as pessoas me receberam aqui. Achei o povo muito gentil. Não faltará oportunidade de um dia retornar aqui e dar todo o meu testemunho de conversão que me transformou em um outro homem, um servo de Deus. O senhor consertou o meu casamento que estava perdido, mas um dia eu quero contar tudo isso para vocês pessoalmente. Deus abençoe e fiquem em paz”, finalizou.