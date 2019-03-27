Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 10:25

Buscar

Últimas notícias
X

Ajuda e solidariedade

Mãe luta contra câncer no colo do útero e filha contra leucemia ao mesmo tempo

Mãe e filha, que vieram de Ladário, enfrentam dupla batalha e precisam de doações

Vanessa Ricarte

Publicado em 27/03/2019 às 16:24

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Crédito do vídeo: Redação

Receber um diagnóstico de câncer já é bastante dolorido tanto para o paciente quanto para os seus familiares. Agora o que uma família oriunda de Ladário tem enfrentado nos dois últimos anos é uma batalha sem precedentes. Mãe e filha necessitam de toda a ajuda possível e da solidariedade neste caso que está comovendo a região.

Há cerca de dois anos, Raquel Bento Siye, de apenas 10 anos, descobriu um quadro de leucemia e desde então passa por tratamento. Mas o que Sônia Siye, de 44 anos, mãe da criança, e seus outros dois filhos [um rapaz de 17 anos e uma jovem de 22] não sabiam é que um ano depois a própria mãe também descobriria uma forma de câncer no colo do útero.

Começou a partir de então a luta em busca da cura da filha e agora da mãe da menina. A família se mudou para Anastácio e hoje mora no Jardim Independência, próximo à cunhada. De acordo com Erenice Bento Granci, a situação é bem difícil, sobretudo em relação à condição física de Sônia, que está muito debilitada.

“Há dias em que precisamos dar uma fruta à Sônia e não temos condições, pois recebemos uma vez ao mês. A gente faz compras, mas chega no meio do mês já acabou tudo. Ainda tem o agravante de que Sônia não se alimenta direito. Ela faz quimioterapia e só come uma fruta, não é de comer comida de sal e hoje está pesando apenas 44 quilos”, relata a cunhada.

Por conta disso, segundo a cunhada Erenice, o médico já alertou Sônia que se continuar com o peso abaixo do saudável, o tratamento poderá ser interrompido. “O médico disse que se ela não se alimentar direito, não conseguirá mais fazer as quimioterapias. E temos muito medo de que isso aconteça, ou da gente não ter mais condições de dar a ela os mantimentos que necessita”, desabafa.

Triste situação

A reportagem do jornal O Pantaneiro esteve na casa de Erenice, cunhada da paciente, que passa, junto à filha Raquel, o dia todo em sua casa. Sônia aluga uma casa por conta dos dois filhos mais velhos. Impossibilitada de ficarem sozinhas, mãe e filha recebem a assistência da cunhada. 

“Vivemos do salário do meu esposo e mais os 600 reais de Sônia que paga sua água, luz e aluguel. A sua filha mais velha, de 22 anos, não pode trabalhar porque acompanha a filha mais nova, a Raquel, que também está em tratamento”, descreve.

Erenice ainda conta que pessoas questionam o porquê de a filha mais velha não trabalhar para ajudar a arcar com as despesas da casa. “Tem gente que pergunta por que a filha mais velha não trabalha. Mas vai trabalhar de que jeito se ela precisa acompanhar a Raquel durante o tratamento e eu acompanho a mãe, Sônia, porque o médico já a proibiu de andar sozinha”.

A cunhada de Sônia ainda relata que mãe e filha ficam o dia todo em sua casa, e só retornam à casa alugada durante à noite “A casinha que ela alugou é coberta por Eternit, então é muito quente. Ela só vai lá à noite para dormir e não há como ficarem aqui, pois ela tem os outros dois filhos mais velhos que moram com ela.”

Doações

Erenice diz que a família precisa de frutas, leite, a mistura das refeições, carne, entre outros mantimentos. “Nós sempre compramos, mas é como eu digo, não é todo dia que vai ter, porque enfrentamos dificuldades”, explica.

A família de Sônia tem recebido amparo de quem conhece a sua história de luta. “Uma pessoa de Anastácio, que tem um coração muito bom, doou uma geladeira depois que a dela estragou e fizemos um apelo através do Facebook.”

Sônia, Raquel e seus irmãos também contaram com a solidariedade de pessoas de Campo Grande, Aquidauana e também moradores do Jardim Independência, de Anastácio. “Sônia recebeu doações de móveis e outras pessoas ajudaram a pagar a sua conta de água, que estava para cortar”, diz a cunhada.

Raquel, a menina que enfrenta leucemia, permanece sempre ao lado da mãe, que chora o tempo todo por conta das dores muito fortes nas pernas. “Não consigo ficar muito tempo em pé porque dói muito”, relata Sônia.

Assistência da Prefeitura

Erenice afirma que a família recebe atendimento de nutricionista, fisioterapia e psicólogo do município. “A assistente social só veio apenas uma vez aqui, logo quando Sônia chegou com a família. Eles ficam falando que vão vir, mas eles não vêm não. Por decisão judicial, conseguimos assegurar o recebimento de 8 latas de Nutrem (suplemento polivitamínico) ao mês, durante 6 meses pelo Estado e 6 meses pela Prefeitura de Anastácio”, declarou em entrevista ao jornal, gravada no último dia 25 de março (segunda).

Procurada pela reportagem do jornal O Pantaneiro, a secretária Municipal de Assistência Social de Anastácio, Cíntia Venâncio Fagundes, por sua vez, informou que uma assistente social da Prefeitura realizou uma visita à Sônia no dia 25 de março, ocasião em que a paciente teria relatado que estava passando por tratamento em Campo Grande e que estava residindo com a família na cidade havia quatro meses.

Segundo a titular da pasta, Sônia teria informado à servidora municipal que recebe pensão por morte do esposo, que já tentaram o benefício para a filha Raquel (que sofre de leucemia) mas havia sido negado, entretanto recebia ajuda com mantimentos, proveniente de pessoas e do próprio hospital onde faz o tratamento e que no momento não precisaria de ajuda para alimentação.

“A família foi orientada a acionar a Assistência Social em caso de necessidade e a realizar a atualização do CadÚnico, para tentarmos novamente o benefício para Raquel. Sônia disse que não necessitava da visita do técnico do Bolsa família, pois teria que ir ao banco e já passava no Bolsa (SIC). Deixei meu número com a Nice (Erenice, a cunhada) para que, assim que Sônia chegasse ao CRAS, me ligasse a fim de poder solicitar atendimento prioritário para ela. Nós nos colocamos à disposição para qualquer eventualidade”, informou Cíntia Venâncio Fagundes.

Solidariedade

Como o pedido das doações foi feito pela cunhada de Sônia, Erenice, a reportagem disponibiliza o contato da família. Para quem quiser ajudar Sônia e sua filha, Raquel, ambas em tratamento contra o câncer, o telefone é o 9653-8980.

A família mora na Rua Aquidauana, nº 58, Jardim Independência, em Anastácio.

*Matéria editada às 16h38 para acréscimo de informações.

Assista a reportagem abaixo:

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Eventos

Anastácio realiza Feira da Agricultura Familiar com show nesta sexta

Caminhoneiro

Após 11 dias na UTI, morador de Anastácio perde luta contra Covid-19

Coronavírus

Com mais 9 casos, Anastácio soma 512 pacientes infectados pelo coronavírus

Cidade tem 49 pacientes em isolamento

Esporte

Prainha deve reabrir para caminhadas e exercícios físicos em Anastácio

Publicidade

Coronavírus

Prefeitura de Anastácio publica novo decreto com toque de recolher a partir das 23 horas

ÚLTIMAS

Lions Clube Aquidauana entrega R$ 21,3 mil para tratamento de Aparecido

Solidariedade ao "Cri-Cri"

Lions Clube Aquidauana entrega R$ 21,3 mil para tratamento de Aparecido

Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Cultura Terena será celebrada em encontro na Aldeia Aldeinha

Programação em Anastácio

Cultura Terena será celebrada em encontro na Aldeia Aldeinha

Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Giovani José da Silva

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo