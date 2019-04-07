Neto ameaça a própria avó com pistola e PM é acionada na Vila Humbelina

No final da manhã deste sábado (6) a PM foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica (ameaça) na Rua Vinte e Sete de Julho, Vila Humbelina, em Anastácio. Uma senhora de 65 anos foi ameaçada pelo próprio neto, de 18 anos, que teve de ser contido pelos policiais.

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 8 horas ele teria chegado na casa bastante alterado e passou a ameaçá-la de morte. Aos policiais, a idosa disse que cria o neto desde quando ele tinha 5 anos de idade.

Ela também afirmou que, durante as ameaças, ele levantou a camiseta e mostrou a arma a avó. Os policiais apreenderam junto ao rapaz um simulacro de arma de fogo (pistola). Preso, foi encaminhado à DP de Anastácio, entretanto, a avó não quis representar contra o neto, pois disse aos policiais que não tinha intenção de deixar o rapaz preso.