Cooperativa de Mulheres do Cristo Rei pede doações para confecção de ovos de Páscoa

O Residencial Cristo Rei completa 4 anos de existência no mês de agosto e ainda apresenta muitos problemas em relação à criminalidade, sobretudo quanto à grande quantidade de casos de violência doméstica registrados no local. Entretanto, a Associação de Moradores tem realizado há dois anos um trabalho intenso para mudar essa “imagem negativa” do conjunto habitacional, que já ganhou status de bairro, com diversas ações sociais. Dessa vez, pede doações de barras de chocolate para a produção de ovos de Páscoa que serão distribuídos entre as crianças da comunidade.

A meta é confeccionar 1000 ovos até o feriado. A distribuição de senhas começou nesta quinta-feira (11) e só pela manhã mais de 100 já haviam sido entregues às famílias interessadas. De acordo com a presidente da Associação dos Moradores conjunto habitacional, Joelma Marques, a Cooperativa de Mulheres Guerreiras do Residencial Cristo Rei é que produzirá os doces. Hoje conta com cerca de 150 mulheres que participam das oficinas semanais para geração de renda.

Segundo Joelma, a maioria é composta por mulheres, mães, chefes de família e, no momento, desempregadas. “Elas aprendem a fabricar sabão, pães e salgados. Os produtos são divididos em partes iguais entre as cooperadas e o excedente nós doamos a outras pessoas, até mesmo de outros bairros e também para as entidades que requisitam os nossos produtos”, explicou.

Agora a cooperativa tem parceria com o Hospital de Anastácio, que permuta o sabão em troca de alimentos. “Conseguimos um convênio muito importante com o Hospital de Anastácio. Tudo o que sobra de verduras e legumes, eles doam à associação em troca do nosso sabão. A gente beneficia os alimentos, higieniza, empacota e doa a essas mulheres. Desde que esse convênio foi firmado, nós já conseguimos atender 100 famílias com legumes e verduras”, afirmou a presidente da associação.

Doações de chocolate

Até o momento, a cooperativa recebeu apenas cinco barras de chocolate. Kelly Diniz, uma das onze representantes da Associação de Moradores, explica que será preciso cerca de 15 barras a mais para atender às crianças da região. “São muitas e por isso nós necessitamos das doações.”

A Associação de Moradores ainda mantém outros projetos para a comunidade, como rodas de conversa com as mulheres no intuito de melhorar a autoestima das moradoras, cinema cidadão para as crianças com refrigerante e pipoca, além do resgate de brincadeiras que incentivam o trabalho em grupo e a fabricação de brinquedos, como pipas, peão, bambolê, entre outros.

“Nós temos os parceiros que sempre ajudam, mas a demanda é constante. Esta será a segunda Páscoa que nós distribuiremos os ovos e já fizemos o Natal Solidário e o Arraial em junho do ano passado. Toda a renda foi revertida para quitar as contas de água e energia das mulheres da comunidade, que estavam com os serviços suspensos por falta de pagamento”, esclarece Kelly Diniz.

Após a Páscoa, a próxima ação será um chá de fraldas beneficente para as gestantes carentes da comunidade. De acordo com Kelly, cada mãe terá direito a 20 convidadas. “Será no dia 4 de maio. Temos um grupo no WhatsApp de artesanato do bairro que também fará doações para o chá de fraldas”.

O Cristo Rei

Em 2015, Anastácio recebeu um dos maiores residenciais de Mato Grosso do Sul, por meio do Programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal. Ao todo, 809 famílias foram beneficiadas com as moradias sociais. Porém, anteriormente, eles viviam sob condições insalubres, em sua maioria, crianças, idosos e mulheres habitavam em barracos do antigo Acampamento Nova Esperança.

O Cristo Rei foi entregue em 2015 e é um dos maiores residenciais do estado. Foto: Divulgação

Após a entrega, cerca de três mil pessoas ocuparam as moradias localizadas no Bairro Jardim Independência. Entretanto, o aumento repentino da população no local trouxe também o avanço da violência. Considerado o bairro mais populoso de Anastácio, a Associação de Moradores pretende contribuir para dirimir a imagem de bairro violento, por intermédio das ações sociais de conscientização e geração de renda.

“Há muitas coisas boas aqui. As pessoas têm a percepção de que aqui é uma vila violenta, que só acontece tragédia porque leem as reportagens policiais na mídia, nas redes sociais, mas só enxergam o lado ruim. Mas realmente existe o lado bom, de ajudar ao próximo. Por isso nosso trabalho é importante e precisamos das doações para mudar essa imagem”, finaliza Kelly.

Assista o vídeo abaixo

*Com informações de Francis Leone.