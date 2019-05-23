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Interno do semiaberto de Aquidauana furta a moto de amigo do presídio

Renan Nucci

Publicado em 23/05/2019 às 08:50

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Homem de 62 anos que cumpre pena em regime semiaberto no presídio de Aquidauana procurou a Delegacia de Polícia de Civil de Anastácio ontem, para denunciar o furto de sua moto. O crime teria sido cometido pelo suposto amigo, que cumpre pena no mesmo local, também em regime semiaberto.

A vítima disse que ontem por volta das 12h30 chegou em sua residência na Rua Afonso Paim, em Anastácio, quando percebeu que o amigo, identificado apenas como J.M. dos A. estava sentado na calçada da frente, lhe esperando. Eles entraram e conversaram por cerca de uma hora.

Em seguida, J.M. dos A. foi para os fundos da residência, de forma sorrateira, tirou a chave da ignição e subtraiu a moto do amigo, uma Honda CG, fugindo em seguida. A vítima não percebeu o crime pois estava distraída, assistindo TV. J.M. dos A. não se apresentou no semiaberto e é dado como foragido.

 

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