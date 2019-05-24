PRF apreende 193 kg de maconha em Anastácio

Anastácio
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu nesta quinta-feira, 23 de maio, 193 kg de maconha, no km 265 da BR-419 em Anastácio.
Conforme a polícia, durante fiscalizações foi abordado um carro Fiat/Palio com placas de Divinópolis (MG). A polícia encontrou 193 quilos de maconha, divididos em 202 tabletes escondidos no porta malas.
Um motorista, de 24 anos, e um passageiro, de 41, revelou ter pegado a droga em Caracol para ser entregue em Campo Grande. Os dois receberiam R$ 10 mil pelo transporte.
Os presos foram encaminhados, juntamente com a droga e o veículo para a Delegacia de Polícia Civil em Anastácio.
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