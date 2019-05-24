PRF prende em Anastácio traficantes que ganhariam R$ 10 mil por carga de maconha

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu ontem, na BR-419, em Anastácio, dois homens, de 41 e 24 anos, que transportavam grande quantidade de maconha em um veículo Palio Weekend. A dupla receberia R$ 10 mil para fazer o transporte. Ainda não foi divulgada a pesagem oficial do carregamento.

Segundo boletim de ocorrência, por volta das 16h30, os policiais abordaram o veículo ocupado pelos suspeitos. Durante vistoria, foram encontrados no porta-malas vários tabletes de maconha. Diante dos fatos, a dupla recebeu voz de prisão e foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil.

Questionados, os homens assumiram que foram contratados para buscar a droga em Caracol e levar até Campo Grande. Pelo serviço, seriam recompensados em R$ 10 mil.